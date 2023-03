Ospedali, presidio rafforzato "Contro medici e infermieri un’aggressività impressionante"

Nell’anno che si è da poco concluso gli operatori sanitari del territorio hanno subito un’aggressione al giorno: nel 2022 infatti sono stati registrati 359 episodi di violenza e il trend è in crescita rispetto all’anno precedente. Proprio per questo giovedì mattina il tema è stato al centro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto dal prefetto. Sono stati esaminati i risultati delle iniziative: al tavolo erano presenti i vertici delle forze dell’ordine, il sindaco, il presidente della provincia e i direttori generali di Ausl, Policlinico e ospedale di Sassuolo. A seguito della recrudescenza degli episodi sarà implementata la sicurezza anche e soprattutto attraverso un aumento del personale della Polizia di Stato negli ospedali, come ha annunciato il questore che ha manifestato l’intenzione di destinare eventuali nuovi arrivi di personale al potenziamento dei posti di polizia. "Pensiamo sia stato un incontro interessante e costruttivo – afferma Claudio Vagnini, direttore generale dell’Azienda ospedaliero universitaria – c’è già un’importante interazione tra il nostro ospedale e il lavoro che stanno portando avanti questura e prefettura. Il problema è legato soprattutto all’abuso dei pronto soccorso da parte della cittadinanza. Solo lo scorso anno – afferma il dg – abbiamo registrato a Modena 130mila accessi su una popolazione di 180mila abitanti e nella maggior parte dei casi i cittadini si sono presentati per cose inappropriate. Occorre ricostruire il valore che viene dato al sistema sanitario pubblico perchè non riusciamo a reggere tanta pressione: la gente si imbestialisce perchè deve attendere ore se rientra nei codici bianchi o verdi. Registriamo un livello di aggressività soprattutto verbale che è impressionante, ma anche quella fisica sta diventando impegnativa. E’ stata raddoppiata la presenza di guardie private al Policlinico e il questore si è impegnato a raddoppiare quella del posto di polizia. Almeno – conclude - sul fronte no vax la situazione si è calmata; anche stamattina (ieri, ndr) avevamo una quindicina di ricoverati: la situazione sta scemando e ciò mette tutti più tranquilli. Siamo rimasti d’accordo che il comitato per la sicurezza si riunirà periodicamente per fare il punto sulla situazione". Il comandante provinciale dei carabinieri ha comunicato di aver disposto il passaggio, nelle ore serali e notturne, presso i presidi sanitari delle pattuglie dedicate al controllo. "L’ordine dei Medici – sottolinea il presidente modenese, Carlo Curatola - accoglie con favore le iniziative assunte e si mette a disposizione delle autorità competenti".

Valentina Reggiani