Ospedali, rivoluzione in vista "Pronto soccorso, meno accessi grazie ai nuovi centri ’secondari’"

di Paolo Tomassone

"Ad oggi i Pronto soccorso della rete provinciale modenese hanno le condizioni di rimanere tali. È probabile che rafforzeremo l’offerta dei nuovi centri per l’assistenza all’urgenza, i Cau, soprattutto nell’ambito del distretto di Mirandola ma anche nei Dea di primo livello di Carpi e in quelli di secondo livello del Policlinico. Questo consentirà ai Pronto soccorso di avere molti meno accessi di quelli che registriamo oggi". La rassicurazione arriva dall’assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, a margine della riunione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria durante la quale è stato presentato il piano di riorganizzazione del sistema emergenza-urgenza. Un’innovazione – ci tiene a precisare Donini – costruita "con la condivisione di coloro che tutti i giorni hanno a che fare con le urgenze dei cittadini" e per la quale "il ministro della Sanità Schillaci ha mostrato interesse". Certo non sarà un piano ‘indolore’, perché dovrà andare a scardinare l’abitudine di molti cittadini di rivolgersi ai Pronto soccorso non soltanto in caso di urgenze. Un’abitudine confermata dai numeri registrati negli ultimi anni e ribaditi anche negli ultimi mesi. Numeri che vedono la nostra provincia ai vertici di questo ‘malcostume’ che intasa le strutture sanitarie. Nel 2022 su 1 milione e 747.269 accessi in Pronto soccorso in tutta l’Emilia-Romagna, ben due terzi riguardavano codici bianchi o verdi che solo in un caso su 20 hanno comportato il ricovero. A Modena dei 288mila accessi in Pronto soccorso l’anno scorso solo il 35% riguardava gravi patologie. Inoltre, in oltre il 76% dei casi l’accesso è avvenuto non mediato dal 118, ma in maniera autonoma da parte del cittadino. Quindi da un lato si dovrà intervenire sulle modalità di accesso, differenziando tra le emergenze e le meno gravi urgenze, dall’altro si lavorerà per una riorganizzazione delle strutture di assistenza. Sul primo fronte verranno potenziate le centrali telefoniche che – oltre a vedere l’adozione del numero unico 112 per le emergenze dove confluirà, per legge, il nostro 118 – registreranno il lancio del nuovo numero unico per i servizi di urgenza (116117), dove il cittadino sarà indirizzato 24 ore su 24 verso la struttura più adatta a risolvere, bene e rapidamente, il suo problema. Il territorio, insomma, dovrà essere in condizione di dare risposte alla presa in carico dei casi non tempo dipendenti e a bassa complessità, anche attraverso le Uca (Unità di continuità assistenziale), quelle équipe medico-infermieristiche che interverranno direttamente al domicilio del paziente, e appunto i Cau per i quali si sono già stipulati accordi con i medici di medicina generale a livello regionale. Una vera e propria rivoluzione rispetto alla quale i sindaci del modenese chiedono conferme sui tempi, modalità e ricadute effettive dell’efficacia per i cittadini. Come è emerso ieri da più interventi, il tema della carenza degli organici unito alla carenza delle risorse ("la Regione – ha ricordato Donini – ha dovuto impegnare un miliardo di euro del proprio bilancio in tre anni per far fronte alle spese per l’emergenza Covid e per l’aumento dei costi energetici") è il primo vero scoglio per concretizzare quello che però a tutti gli effetti viene eletto come un "tentativo ambizioso" di rendere più efficiente il sistema delle emergenze-urgenze. "Siamo consapevoli delle criticità che sta vivendo la sanità pubblica e della mancanza di personale che è stata evidenziata dalla Regione e dall’Ausl – fa notare Gian Carlo Muzzarelli –. Ma a raccogliere le richieste e le lamentele della cittadinanza siamo noi sindaci. Sappiamo benissimo che i cittadini in difficoltà si rivolgono al Pronto soccorso perché in passato non si è riusciti a prenderli in carico e a dare una risposta ai loro problemi. E in tante occasioni non si è nemmeno riusciti a dare informazioni chiare". Dopo la presentazione in Ctss del nuovo piano, l’Ausl, l’Aou e l’Ospedale di Sassuolo prepareranno "un progetto che dovrà essere testato nei prossimi mesi prima di essere assunto a livello locale" aggiunge Muzzarelli. Ieri Donini è tornato anche sul tema delle lunghe liste d’attesa per gli interventi chirurgici e le visite specialistiche che attanagliano anche gli ospedali modenesi. "Abbiamo preso un impegno di ridurre i tempi di attesa e alla fine del 2022 siamo arrivati del 90% alla fine del 2022. Sono aumentate tantissimo le richieste di prestazioni specialistiche, nei primi tre mesi più di 100mila in più rispetto l’anno scorso. Di conseguenza ci dobbiamo di nuovo attrezzare, cercando di utilizzare nostra produzione e accordo con privato accreditato. Cercheremo di ottimizzare anche sul fronte della domanda un po’ di appropriatezza".