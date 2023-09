Ospita una coppia a Savignano: rubano le chiavi dell'auto, arrestato estorsore I carabinieri di Vignola hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per estorsione a Savignano. Aveva chiesto 240 euro per la restituzione di chiavi e auto rubate. L'arrestato è stato giudicato per direttissima con divieto di dimora nella provincia di Modena.