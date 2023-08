Ospitalità e turismo: il festival ’Itacà’ a Spilamberto per un turismo sostenibile

Da oggi e fino a domenica prossima Spilamberto rinnova la sua adesione al festival "IT.A.CA` - Migranti e Viaggiatori", nato nel 2009 e dedicato al turismo sostenibile e responsabile. L’obiettivo del festival è quello di creare momenti d’incontro sul concetto di viaggio e di ospitalità, sulle migrazioni e sulla cittadinanza globale.

Gli organizzatori della tappa spilambertese sono il Centro Culturale Almo di Piumazzo e il Comune di Spilamberto, che insieme alle associazioni del territorio e alle realtà locali hanno creato un programma ricco di proposte per tutti. Il programma 2023 vuole essere un "diario di viaggio" con cui sfogliare il territorio attraverso le sue pagine: dalle fotografie vernacolari alle visite storiche in Rocca Rangoni e all’Antiquarium, dalle testimonianze di comunità come Overseas alle riflessioni su tematiche ambientali con Tricheco e Inco.Scienza, dalle esperienze di benessere al campeggino per ragazzi, dalla vita degli operai dell’Ex-Sipe a quelle degli artigiani, dalle vicissitudini delle dimore come Villa Testi a quelle delle chiese come il complesso di Santa Maria degli Angeli.

Tantissime proposte, quindi, che arricchiscono un programma pieno di sorprese e capace di accendere i riflettori su temi e obiettivi ben precisi, creando così importanti momenti d’incontro. Il programma completo delle iniziative è consultabile sul sito.

m. ped.