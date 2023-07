Ospiti d’eccezione a CarpInJazz Stasera tocca a Kenny Barron

di Gian Aldo Traversi

Le meraviglie di CarpInJazz. Dopo il concerto del trio Di Castri-Marcotulli-Gatto, stasera tocca a Kenny Barron, fuoriclasse della black music globale salire sul palco di piazzale Re Astolfo, tappa fondamentale del Kenny Barron 80th birthday col trio stellare di cui fanno parte Kiyoshi Kitagawa (contrabbasso) e Savannah Harris (batteria).

Produzione Rat Pack Music preziosa, resa possibile dal fervore creativo e dall’esperienza pluridecennale dell’art director Carlo Guaitoli, partner tra gli altri di Franco Battiato, direttore musicale e pianista del duo con Alice con cui interpreta il meglio del song book inventato dal celebre story teller catanese con tournée che toccano tutta la penisola. Nella tessitura della trame di Kenny Barron, miglior pianista jazz, secondo la Journalists Association dal 1997 ad oggi, qualcosa resta ancora di quella magia dell’ improvvisazione rubata, quando ancora era uno semisconosciuto, a Yusef Lateef.

E proprio nel progetto in trio (stasera dalle 21.30) gli ingredienti per un ascolto di fascia elevata ci sono tutti. A garantirlo è lo stesso artista di Philadelphia, appartenente a quel genere di musicisti che pur muovendosi in un ambito sostanzialmente mainstream riesce a dare un imprinting speciale ai lavori che gestisce.

Lo suggerisce la sua speciale avventura musicale, le collaborazioni altolocate (Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Stanley Turrentine), la docenza esemplare nella Rutgers University per scolari come Terence Blanchard e Regina Bell.

La stupefacente ascesa da solista con 40 incisioni (imperdibile Sunset To Dawn). I tour e gli album firmati con Stan Getz (un Grammy con People Time). La co-fondazione del quartetto Sphere insieme a Buster Williams, Ben Riley e Charlie Rouse (grande, ispirato l’omaggio monkiano).

Fino a quando le nomination ai Grammy diventano cinque. Basta e avanza perché la critica lo riconosca come "Master of performance and compositions". La replica del concerto carpigiano sabato (15 luglio) a Umbria Jazz, è l’altra esclusiva del tour dedicato all’ottantesimo genetliaco del genio.