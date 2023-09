Ospiti e incontri: al via la seconda giornata

Il "viaggio nel pensiero" continua e, giorno dopo giorno, nuovi appuntamenti tornano a costellare il programma. La giornata di oggi prenderà il via con Gisèle Sapiro che, con la sua lezione ’Prendere la parola’ affronterà l’esprimersi sulla scena pubblica, andando a indagare quali rapporti sussistono nel campo letterario tra l’opera e la sua autrice, nonché tra legislazione, censura e impegno civile. Tanti grandi nomi, infatti, prendono parte alla seconda giornata del Festival: tra questi, anche Massimo Cacciari (in foto) che terrà una lezione a Modena insieme a Natalino Irti dove i due professori discuteranno la relazione tra lettera espirito, testo e contesto, in uno dei codici linguistici maggiormente istitutivi e performativi, ovvero quello del diritto, nel quale gli enunciati prendono valore di norma e hanno forza obbligante (Piazza Grande, ore 16:30). Durante la giornata di oggi non mancherà poi la lectio del professore Salvatore Natoli dedicata ai principi di un’etica del discorso dove e come orientarsi tra parole, inganni ed effetti di verità (Piazza Grande, ore 11:30). Sarà Carlo Galli ad aprire le lezioni pomeridiane a Sassuolo con ’Fare politica con le parole. Democrazia parlamentare e democrazia deliberativa’. Il professore si interrogherà su come delineare il tema della rappresentanza nell’epoca delle democrazie esecutive e decidenti, appellandosi al nesso che deve crearsi tra istituzioni rappresentative e costruzione dell’opinione pubblica (Piazzale della Rosa, ore 15). Ampio spazio anche ai laboratori per tutte le età, mostre, installazioni e performance.

La sera, non mancherà l’appuntamento a Modena con Alessandro Bergonzoni, che torna al festival con uno dei suoi pirotecnici interventi di sperimentazione e virtuosismo linguistico ’Genius logos’ (Piazza Grande, ore 22). A Carpi sarà il musicista Murubutu a raccontare il potere della parola nella musica rap in ’Scelgo le mie parole con cura. Dialoghi e musica’, prima di regalare una prova cantata e suonata della propria maestria narrativa (Biblioteca multimediale Arturo Loria, ore 21).