"Oss, stipendi insufficienti e orari impossibili"

Colosso da oltre 2.000 lavoratori dipendenti e più di 55 milioni di fatturo, la cooperativa modenese Gulliver si trova oggi ad affrontare la più pesante crisi di relazioni con i propri dipendenti. Sindacato e azienda sono ormai ai ferri corti. A compromettere i rapporti una vertenza che si trascina da oltre un anno e che pochi giorni fa ha visto naufragare anche un tentativo di conciliazione tra le parti in Prefettura di Modena. Le accuse del sindacato sono durissime per una cooperativa sociale che opera dal 1977 (in origine Cooperativa Csa ndr) nel campo della cura alle persone più fragili e dell’assistenza. Un gruppo di lavoratrici, 26 Oss (Operatrici socio-sanitarie) impiegate nel Servizio di assistenza domiciliare Polo 3 di Modena (quartieri Sant’Agnese e Buon Pastore), in regime di accreditamento per conto del comune e dell’Azienda Usl, contesta - scrive il sindacato Fp Cgil di Modena - "il mancato rispetto degli impegni presi tra le parti e degli istituti contrattuali e chiede condizioni di lavoro rispettose della dignità umana e professionale". Sono affermazioni che la parte aziendale al momento non vuole commentare anche se le accuse riflettono una situazione diventata molto tesa. A sua giustificazione negli incontri avuti con le rappresentanze dei lavoratori l’azienda ha sempre addotto come sua scusante le difficoltà nel reperimento del personale. "Le operatrici socio-sanitarie mettono da anni a disposizione di Gulliver e degli anziani di cui si occupano grande professionalità e dedizione, nonostante un contesto lavorativo ampiamente destrutturato e una retribuzione che non è più chiaramente sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa" attacca Federica Di Napoli della Fp Cgil. E per descrivere le condizioni di lavoro, cui sono costrette ad operare le Oss, il sindacato spiega che di fatto la reperibilità costringe le Oss a prestare un doppio turno di lavoro, che il monte ore straordinario non è rispettato e che la mancanza strutturale di figure sostitutive in caso di assenza del personale in organico rende precari e gravosi il carico psicofisico del lavoro, mentre per chi a tempo parziale viene pregiudicata l’organizzazione dei propri tempi di vita-lavoro. "La situazione – continua Di Napoli – è diventata preoccupante e strutturale su tutto il comparto socio-sanitario del privato sociale. C’è un esodo delle figure Oss verso il settore pubblico e sanitario, che prefigura migliori condizioni di lavoro e retribuzioni stabili. I nuovi assunti spesso scappano, non finendo il periodo di prova". Il sindacato ha proclamato uno sciopero il 4 aprile con presidio pomeridiano (nel rispetto dei servizi essenziali) dalle ore 14 alle 17 davanti alla sede della cooperativa.

Alberto Greco