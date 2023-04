Ossa ritrovate, l’incarico al perito

Si terranno con tutta probabilità oggi in Procura a Modena i conferimenti di incarico per analizzare le ossa umane ritrovate la scorsa settimana nei boschi di Spezzano da un passante. I carabinieri hanno sequestrto le ossa (che sono ora custodite all’istituto di Medicina legale di Modena), alcuni vestiti ormai a brandelli e un telefonino. Il pm di turno incaricherà dunque un medico legale per stabilire le cause della morte e un genetista per cercare di dare una identità ai resti, oltre a un esperto informatico per l’analisi del cellulare. L’ipotesi più accreditata è che le ossa umane possano appartenere a Filippo Cornia, il giovane di Maranello sparito nel giugno del 2022 proprio da Spezzano: aveva trascorso la notte in un albergo della zona e poi era scomparso nel nulla.