Osservatorio Cgil: "Retribuzioni basse e disuguaglianze . La crescita rallenta"

Frena l’economia modenese e si leggono segnali di difficoltà per quanto riguarda la produzione industriale, dove diminuiscono i lavoratori dipendenti e crescono "disagio lavorativo" e "disuguaglianze", anche di genere. È questa la chiave di lettura riportata dalla consueta analisi condotta relativamente alla provincia di Modena dall’Osservatorio economia e lavoro da Ires (Istituto Ricerche Economiche e Sociali) – Cgil dell’Emilia Romagna, giunto alla sua sedicesima pubblicazione. "Nonostante ciò – riferisce Giuliano Guidetti, presidente Ires Emilia-Romagna, che ha curato il Rapporto – è proseguita anche nel 2023 la crescita dell’economia modenese iniziata nel 2021, anche se a ritmi molto meno sostenuti rispetto agli anni precedenti (+1,6% il valore aggiunto, comunque sempre superiore alla media regionale dell’1,3%). Costruzioni e terziario, in particolare sono sempre i macrosettori che fanno da traino. Quest’ultimo in particolare beneficia del persistente buon andamento del turismo, grazie soprattutto ai flussi dall’estero". La crescita dell’economia, tuttavia, non è più accompagnata però da quella degli occupati, com’era avvenuto in modo molto robusto nel 2022. Arretra leggermente il numero degli occupati, per effetto di un calo dei lavoratori dipendenti (-3,2%) e di una contemporanea crescita di quelli autonomi che già erano aumentati nel 2022. Crescono disoccupati e soprattutto gli inattivi, segnali che evidenziano una destrutturazione del mercato del lavoro. Nel 2023 – si evidenzia infatti è scritto nel Rapporto – la percentuale di lavoratori dipendenti a tempo determinato torna, dopo la crescita del 2022, agli stessi livelli del 2021, ma aumenta complessivamente la quota di lavoratori dipendenti che vivono una condizione di "disagio lavorativo", principalmente perché costretti, in mancanza di valide alternative, a prestare la propria attività a termine e/o a part-time. In questa condizione si trova quasi il 18% dei dipendenti.

Peraltro, i dati Inps confermano che soltanto il 53,6% dei lavoratori dipendenti dei settori privati non agricoli ha lavorato nel 2022 a tempo pieno per tutto l’anno. "È un mercato del lavoro – chiarisce Roberta Orfello della segreteria provinciale Cgil – dove le disuguaglianze sono sempre più alte e sono sempre a carico di donne, giovani e lavoratori stranieri. E dove anche l’occupazione ci mostra, pur calando lievemente, cala solo per quella femminile". A questo si aggiunge in base alle dichiarazioni dei redditi rese nel 2023 e relative all’anno di imposta 2022 una "tendenza all’aumento delle diseguaglianze": mentre i redditi da lavoro e assimilati crescono mediamente del 3,3% rispetto all’anno precedente, e quindi ad un ritmo molto inferiore all’inflazione (8,3% per la provincia secondo indice NIC) quelli da lavoro indipendente registrano un incremento che supera, invece, l’inflazione, +11,0%. In un anno nel quale i prezzi sono aumentati molto, le retribuzioni medie annue dei dipendenti privati non agricoli – rileva l’indagine Ires Cgil – sono aumentate del 3,9%, ma si tratta di un aumento in parte dovuto al numero maggiore di ore lavorate: infatti la retribuzione media giornaliera è cresciuta solo dell’1,8%, percentuale che addirittura si riduce all’1,7% per le donne (contro il +2,1% per i maschi) e all’1,0% per le figure operaie. Senza l’apporto di lavoratori stranieri, di cui circa i tre quarti hanno un’età compresa tra i 15 e i 64 anni e oltre 71 mila sono stati censiti da Inps tra i lavoratori della provincia, occupati per quasi il 70% come dipendenti dei settori privati non agricoli, la nostra economia rivelerebbe caratteristiche ancora più deboli.

Questo per l’effetto combinato dell’invecchiamento della popolazione (46 anni ormai l’età media) e del forte calo delle nascite, iniziata nel 2009 e che nel 2022, anche per effetto dell’aumento dei decessi degli ultimi anni, ha generato un saldo naturale fortemente negativo (- 2.997 persone), per ora compensato solo dai saldi migratori, non solo stranieri ma anche italiani. "Tutto questo – commenta il segretario provinciale Cgil Daniele Dieci – suggerisce che crescita e aumento dei salari sono due variabili che sono staccate e questo non può succedere. La crescita è determinata da altro, e probabilmente anche da una riduzione del costo del lavoro, e che le persone non riescono a godere a sufficienza di una crescita dell’economia. Per questo chiediamo che anche la politica si prenda carico di questo, mentre in campagna elettorale si parla di altro".