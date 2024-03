Osservatorio geofisico, le curiosità: "Dalle nevicate al sole splendente. Lo strano caso del 29 febbraio"

Con i suoi quasi due secoli di storia, risalendo la sua inaugurazione al 1830, l’Osservatorio Geofisico del Dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" dell’università di Modena e Reggio Emilia, è un po’ il termometro ed il custode della città, per un significativo tratto dei suoi cambiamenti a livello meteorologico, ma anche del suo crescere e svilupparsi.

È pertanto curioso comprendere cosa accadde in una data che ricorre a intervalli periodici nel nostro calendario: il 29 febbraio, un giorno che ritroviamo ogni quattro anni. Il 29 febbraio è davvero singolare anche per le statistiche climatologiche come ci ricordano gli esperti dell’Osservatorio Geofisico universitario, che ha la sua principale stazione sul torrione orientale del Palazzo Ducale, da dove si condussero le osservazioni astronomiche tanto care a Francesco IV d’Este e si iniziò la raccolta di quelle osservazioni meteorologiche che sono andate a comporre una delle serie storiche più complete ed attendibili conservate in Italia. "Il 2024 è un anno bisestile e il giorno 29 febbraio è davvero speciale anche per noi – scrivono i tecnici dell’Osservatorio Luca Lombroso, Francesca Despini e Sofia Costanzini–. In genere, questo dato viene accorpato alle medie mensili di febbraio. Oggi vi sveliamo alcune statistiche sugli estremi di questo raro giorno che si verifica solo ogni 4 anni, con qualche eccezione!". E ci spiegano il perché. "Gli anni "secolari" sono bisestili – continuano dall’Osservatorio – solo se divisibili per 4. Ad esempio, il 1900 non lo fu, ma il 2000 sì!". Consultando i tanti annali a disposizione si è scoperto che il 29 febbraio più freddo fu quello del 1948, con una temperatura minima scesa durante il giorno a - 2.5°C. Al contrario per trovare il 29 febbraio più caldo si deve risalire fino al 1876, che fece registrare una temperatura massima di + 18.2°C. Evidentemente le escursioni termiche stagionali non sono un fatto tanto insolito.

"Sul 29 febbraio in realtà – si affretta a correggerci il meteorologo Lombroso – non si vedono grosse variazioni, perché di 29 febbraio ce ne sono pochi e quindi c’è poca statistica. E’ un giorno casuale e praticamente non è assolutamente rappresentativo dei cambiamenti climatici. Non lo è il giorno singolo in genere. Però, nel giorno singolo qualcosa si può anche vedere, ma nel caso del 29 febbraio, avendo una serie di dati molto ridotta a disposizione, si vede proprio poco".

Pensando alle caratteristiche che ha per noi modenesi questo 29 febbraio 2024, segnato da lunghe e intense piogge, che stanno mettendo a dura prova la tenuta del nostro sistema idraulico superficiale, gli esperti dell’Osservatorio hanno rilevato che per ritrovare una giornata altrettanto piovosa non si deve andare molto indietro nel tempo: nel 2016, il 29 febbraio il pluviometro dell’Osservatorio Geofisico di Modena raccolse 32.2 millimetri di pioggia. Ieri in città fino al pomeriggio sono caduti 2 millimetri, 3 in periferia. E la neve? "Solo una volta – raccontano dall’Osservatorio - ha imbiancato il 29 febbraio, nel 2004, con 2 cm. Poca, ma ricordiamo che era la coda dell’abbondante nevicata del 28 febbraio 2004, quando caddero 40 cm di neve fresca in 24 ore!".