"Ostaggio del garage pericolante Ora il borgo rischia di franare"

Un vero e proprio torrente d’acqua che scorre accanto alle abitazioni logorando i muri e che pone gli abitanti della zona al rischio, concreto, di frane. E’ quanto accade a Marano, in via Pavullese a causa di un’autorimessa collettiva in cattivo stato di manutenzione, come spiega una residente. Nonostante infatti un’ordinanza comunale risalente al 2022, nulla ad oggi sarebbe stato fatto. "Il bellissimo borgo Cà di Mester sta diventando un’area squallida, sporca e soggetta a pericolo frane – spiega la residente – Vorrei solo godere in serenità e in sicurezza i miei spazi. Il tetto dei garage è stato dichiarato terreno, area urbana. Mi chiedo come sia possibile che si continui a fare finta di niente". Nel 2022, infatti, il Comune ha emesso un’ordinanza per la messa in sicurezza della porzione di edificio ad uso di autorimessa, vista la segnalazione di rischio per la pubblica incolumità. Nell’ordinanza si fa presente come la controsoffittatura presente nella corsia di manovra comune alle autorimesse risulti deteriorata, con distacchi di materiale e accumuli sulla pavimentazione. Nell’ordinanza veniva intimato ai proprietari di adottare entro trenta giorni i provvedimenti volti a garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, rimuovendo o sostituendo la controsoffittatura pericolante e provvedendo alla corretta impermeabilizzazione delle acque meteoriche dell’area cortiliva sovrastante le autorimesse. Non solo: a luglio scorso il Comune ha chiesto chiarimenti circa la segnalazione di scarico delle acque fangose provenienti dalla collina nella rete fognaria delle acque nere. Già nel 2020 l’amministrazione, a seguito di un sopralluogo, faceva presente come non fosse stata rispettata la distanza dei dieci metri tra edifici, come prescritto dal regolamente edilizio, ed erano scattate sazioni importanti per gli abitanti del borgo. Ma nel lontano 2008, a seguito di un intervento dei pompieri all’interno del borgo, era già stato rilevato un modesto movimento franoso a ridosso di due abitazioni di recente costruzione e veniva richiesta sul posto la presenza di un tecnico dell’ufficio comunale. "Non si capisce come mai il Comune emetta ordinanze e provvedimenti senza farli rispettare – affermano le residenti – Noi abbiamo acquistato la nostra abitazione a novembre 2005 con due garage, ma accanto c’era un altro blocco di cinque garage che sarebbero abusivi. Nel 2007 hanno poi costruito le palazzine e dopo questi lavori sono iniziate le problematiche, relative a grandi infiltrazioni fangose dalla collina. Nel 2010 il Comune aveva affermato che i rogiti di vendita dei garage erano nulli e aveva chiedeva in autotutela annullamenti. Da lì in poi sono stati usati comunque i tetti del garage come parcheggi ed stata posta sopra, contrariamente a quanto previsto dall’ordinanza, della ghiaia. L’ultima ordinanza del comune impone ai proprietari dei garage di fare i lavori ma ad oggi nulla è stato fatto: la nostra abitazione, però, funge da diga alle acque della collina e il muro di casa è intriso, infiltrato. Se crollasse chi ne risponderebbe?".

Valentina Reggiani