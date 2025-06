Ostetricia e pronto soccorso, nuovi primari

"Per lavorare bene al miglioramento dei modelli organizzativi e di cura è fondamentale partire da quel capitale straordinario che sono i nostri professionisti: le persone, prima di tutto, fanno la differenza. Oltre alle solide competenze cliniche, entrambi i primari hanno una grande sensibilità umana, valore aggiunto nell’assistenza al paziente soprattutto negli ambiti di riferimento". Mattia Altini, Direttore Generale dell’Ausl di Modena, ha introdotto così, ieri mattina, al Ramazzini di Carpi, la presentazione ‘ufficiale’ di due nuovi primari: Paolo Venturini, 52 anni, direttore (dall’inizio di ottobre 2024) di Ostetricia e Ginecologia, e Sossio Serra, 47 anni, che da inizio 2025 dirige il Pronto soccorso. Presenti anche il direttore sanitario dell’Aou di Modena, Andrea Ziglio, la direttrice del Distretto di Carpi, Stefania Ascari, Giulia Ciancia, direttrice sanitaria del Ramazzini, il sindaco Riccardo Righi e l’assessora alla sanità Tamara Calzolari.

"Il clima è ottimistico – ha esordito il dottor Venturini -. Il reparto di Ostetricia-Ginecologia è finalmente al completo di personale e non abbiamo più i contratti con le cooperative: tutti sono assunti dall’Ausl a tempo indeterminato, e abbiamo perfino una lista di professionisti disponibili a venire a lavorare con noi. Con i quindici professionisti in servizio siamo in grado di far fronte a tutti i servizi che il reparto svolge, anche in collaborazione con il territorio, sia a livello di gravidanza, che di endometriosi, menopausa, uroginecologia, centro di Procreazione Medicalmente Assistita, onco-ginecologia".

"Nonostante le criticità rilevate in Pronto soccorso il clima è migliore rispetto al passato", è stato evidenziato anche dal dottor Sossio Serra: "Abbiamo otto strutturati e con il 1° novembre terminerà la collaborazione con i medici delle cooperative sanitarie esterne che hanno supplito in questi mesi alla carenza di personale (attualmente per i turni notturni) e che nel frattempo si sono integrati con la nostra équipe. Sono stati assunti tre nuovi medici (due con il decreto Calabria) e possiamo ora contare sulla collaborazione di altro personale motivato".

"Gli interventi strutturali eseguiti in questi mesi ci stanno facilitando nella gestione dei percorsi, soprattutto quelli diagnostici: è già in funzione da alcune settimane l’area dedicata alla diagnostica per immagini, ricavata all’interno del nuovo edificio che amplia gli spazi a disposizione del PS, dove trova spazio anche il nuovo OBI (Osservazione Breve Intensiva), sei posti letto monitorati che consentiranno di liberare l’area attualmente occupata per nuovi usi. Tra gli obiettivi futuri, quello di rafforzare l’équipe con un organico stabile, con la prospettiva di tornare a gestire internamente i posti letto della Medicina d’urgenza".

Maria Silvia Cabri