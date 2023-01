Ostetricia, scartata l’unica offerta Nuovo bando per cercare personale

Il bando di dicembre per trovare medici esterni e ’rinforzare’ il reparto di Ostetricia e Ginecologia del Ramazzini non ha portato ad alcuna aggiudicazione. E’ stato dunque riproposto con nuova scadenza il 6 febbraio. "La commissione di gara – interviene sul punto l’Ausl – ha valutato non idonea dal punto di vista qualitativo l’unica offerta presentata da una cooperativa, procedendo quindi all’esclusione della stessa. Al fine di garantire un adeguato livello di qualità del servizio posto a bando, tutte le gare per l’affidamento di servizi medici prevedono sempre una valutazione da parte della commissione, preliminare alla fase di apertura delle offerte economiche". Come precisa l’Ausl, tra i criteri presi in considerazione ci sono "il progetto di gestione del servizio e le modalità organizzative, le precedenti esperienze nell’ultimo triennio in materia di gestione di servizi medici ed ospedalieri con particolare riferimento alla specialità oggetto della procedura, il numero degli specialisti a disposizione per il servizio e relativi curricula e la gestione del personale e del turn-over".

A dicembre era stato lanciato un bando con tre lotti: oltre a quello relativo a Ostetricia e Ginecologia di Carpi, vi erano quelli relativi al medesimo reparto dell’ospedale di Mirandola e al Pronto soccorso, per i medici dell’emergenza-urgenza nella rete ospedaliera provinciale. Solo gli ultimi due sono andati ‘a buon fine’, alla data del 13 gennaio. Come detto, la sola offerta presentata per la gestione, per sei mesi rinnovabili di altri sei, dei servizi ospedalieri di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Carpi (per 327mila e 600 euro), non è andata a buon fine per insufficienza di parametri tecnici di qualità. Si attende ora il risultato del nuovo bando.

Maria Silvia Cabri