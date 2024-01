Otello, l’acuto della gelosia . Poi Giulietta e Petruska

Abbiamo dato l’arrivederci alle feste, e anche i teatri ripartono a pieno ritmo. La gelosia, la cospirazione, la vendetta sono i temi portanti dell’ "Otello", penultima opera composta da Giuseppe Verdi, da una tragedia di Shakespeare. Un capolavoro della lirica italiana che andrà in scena giovedì 11 e domenica 14 gennaio al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, in una nuova produzione con la regia di Italo Nunziata. Il maestro Leonardo Sini dirigerà l’Orchestra Toscanini e un cast di stelle con il tenore Gregory Kunde nel ruolo del Moro di Venezia, il soprano Francesca Dotto come Desdemona (nella foto) e il baritono Luca Micheletti nelle vesti del perfido Iago.

Torna anche la grande classica al teatro Comunale di Carpi: domenica 14 alle 17 sarà alla ribalta l’Ensemble Metamorphosi con il flauto di Andrea Oliva e il clarinetto di Alessandro Carbonare. Echi shakespeariani anche in questo concerto che sarà dedicato a Romeo, Giulietta e... Petruska, con le celebri composizioni di Prokofiev e Stravinskij. All’auditorium della corale Rossini di Modena, sabato 13 la rassegna "Protagonista il mandolino" presenta il recital del Duo Da Zyz, con Salvatore Maria Sclafani, mandolino, e Sara D’Amato, violoncello. Poi domenica alle 18 al teatro di Bomporto la "Sonata per tubi" di Nando e Maila: musica e circo contemporaneo fra Rossini, Bach, Rolling Stones e Louis Armstrong.

