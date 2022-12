"Ottant’anni fa combattevo sul fronte russo"

Ottant’anni fa, proprio in questi giorni, era in trincea sull’ansa del fiume Don e combatteva per arrestare l’inesorabile avanzata russa. Ieri, nella sua casa di Zocca è stato festeggiato per i suoi primi cent’anni di vita. Gli hanno porto gli auguri il sindaco Federico Ropa che gli ha consegnato un attestato, una rappresentanza del Gruppo alpini di Zocca guidati dal capogruppo Michele Tonioni, che lo hanno omaggiato con una targa e della torta con il cappello alpino, e lo scultore Tomaso Bonantini, che lo ha omaggiato con una sua opera. Il reduce dell’Armir era circondato dall’affetto e dal calore dei familiari: la moglie, la figlia e il figlio. È di una lucidità da fare invidia Abramo Bertarini, ciarliero, un viso che lascia trasparire serenità. Ma quando si parla della seconda guerra mondiale, quando vestiva la divisa del 6° alpini, battaglione Val Chiese, sul fronte russo, si adombra. Mentre ci mostra una fotografia d’allora nella quale sono ritratti sette militari, lui compreso, e ci elenca i nomi, racconta: "Il primo settembre 1942 subimmo un attacco da parte dei russi. Rimasi salvo soltanto io. Morì anche Cesare Mezzadri, di Zocca, mio compagno di battaglione, ma di diversa compagnia. Per precauzione lo seppellimmo a sera inoltrata e lo lasciammo con il saluto militare". Abramo Bertarini superò la tragica ritirata durante la quale morirono migliaia di nostri soldati. "Passo dopo passo, si procedeva, a fatica. Non ci si poteva fermare perché rimanevi ucciso o dal freddo a 42 gradi sotto lo zero o dai russi".

Il 26 gennaio 1943 partecipò alla battaglia di Nikolajewka. "Poco prima del paese fummo attaccati dai Russi con mitragliatrici e carri armati – è il suo racconrto - ma riuscimmo a spezzare la sacca. Anch’io sentii il generale Reverberi urlare "Tridentina avanti!" dall’alto di un carro armato. Eravamo in tanti a sfondare l’accerchiamento russo, ci riuscimmo con la forza della disperazione e con l’eroismo di molti, pagando un prezzo altissimo in vite umane". Ritornato in Italia, l’8 settembre 1943 Bertarini fu fatto prigioniero dai tedeschi e portato in un campo di concentramento vicino alla Polonia: "Ci fecero lavorare duramente per la raccolta del frumento, per la battitura dello stesso e nel portare le armi negli aeroporti. Anche con i russi non c’erano possibilità di fuga, ci avrebbero sicuramente sparato. Nel settembre del 1945 fummo radunati, eravamo circa 23.000, e iniziarono a rispedirci a casa caricandoci su tradotte. Ero partito militare in febbraio del 1942 e sono ritornato a casa nell’ottobre del 1945".

Walter Bellisi