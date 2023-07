Ottant’anni fa sciopero alla Sipe "Segnò l’inizio della resistenza"

Evento che unisce storia e memoria oggi a Spilamberto. Alle 18, al centro Famigli di viale Rimembranze, si svolgerà infatti la conferenza "Pane, pace, libertà" organizzata dalla sezione modenese di Anpi. Dopo i saluti di Alessio Bertolini presidente Anpi di Spilamberto e del sindaco Umberto Costantini, interverranno per l’occasione Vanni Bulgarelli presidente provinciale Anpi, la storica Caterina Liotti e Tania Scacchetti della segreteria nazionale Spi-Cgil. L’intervento conclusivo sarà affidato al Prefetto di Modena, Alessandra Camporota, che interverrà anche come esperta di storia. Coordinerà Mirella Montanari della segreteria provinciale Anpi. "Lo sciopero alla Sipe che ricorderemo – spiega Bulgarelli – è molto importante per almeno due motivi: da un lato segna l’inizio della resistenza civile, a cui poi seguirà la resistenza armata, a soli tre giorni dalla caduta del fascismo (lo sciopero risale al 28 luglio di 80 anni fa, dopo che il 25 luglio era caduto il regime). Inoltre, fu uno sciopero fatto dalle donne, con lo slogan di pane, pace e libertà, per chiedere adeguamento salariale, la fine della guerra e libertà". m.ped.