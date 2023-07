Ottava Nota e Parco Tegge di Felina organizzano 'Emilia loves Romagna' per beneficenza alluvionati

Ci sarà anche la modenese orchestra ‘Ottava Nota’ venerdì, il 7 luglio, al parco Tegge di Felina (Castelnovo Ne’ Monti a Reggio Emilia) al concerto ‘Emilia loves Romagna’. L’evento di solidarietà è organizzato infatti su iniziativa dell’orchestra Ottava Nota e della cooperativa Parco Tegge di Felina insieme al Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e l’adesione di vati enti del territorio. Il programma prenderà il via alle 19.30 con una cena a base di prodotti tipici della montagna reggiana a cura del Parco Tegge; a seguire, dalle 21.30, ballo liscio e tanta musica. Il ricavato della serata andrà in beneficenza alle persone e alle comunità colpite dall’alluvione delle scorse settimane attraverso il conto ’Un aiuto per l’Emilia-Romagna’ intestato all’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile della regione. Alla serata di solidarietà pro-alluvionati parteciperanno artisti e musicisti romagnoli ed emiliani noti al grande pubblico, tra cui Maurizio Ferrini (meglio conosciuto come... la Signora Coriandoli), le cantanti Roberta Cappelletti, Rita Gessi, Cristina Migliari, Maria Grazia Pasi, il sassofonista Marco Tagliavini, i fisarmonicisti Lorenzo Munari e Nicolas Olmi, Frank David, Nicola Marchese & Monica Gelati, Emisurela e Vniv in Rumagna, il cantautore Franz Campi, i Masa e i ballerini Stefania Santoro e Oscar Casali (tango coach).