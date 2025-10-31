Otto alberi tagliati in via Pia. Legambiente insorge

Legambiente dei Comuni Pedemontani Modenesi esprime il proprio rammarico per l’abbattimento di otto tigli adulti avvenuto in via Pia a Sassuolo, nell’area del cantiere del nuovo parcheggio multipiano.

"Pur comprendendo che il taglio fosse previsto da tempo, nell’ambito del progetto dell’opera, ci chiediamo – scrivono gli ambientalisti - se non fosse possibile evitare tali abbattimenti con una progettazione dell’opera meno invasiva. Quei tigli hanno impiegato almeno trent’anni per integrarsi nel paesaggio urbano".

L’Amministrazione, annunciando l’abbattimento, ha già fatto sapere che al loro posto verranno piantumati quaranta esemplari, ma Legambiente manifesta comunque le perplessità del caso. "Viviamo – si legge nella nota diffusa ieri - un periodo in cui si richiama spesso la necessità di tutelare il verde pubblico per i benefici che esso apporta alla qualità della vita dei cittadini, ed in tutte le città si discute sull’urgenza di preservare e ampliare le alberature urbane: nel 2022 i volontari di Legambiente hanno censito le alberature dei viali di Sassuolo, rilevando in via Pia 38 alberi in buone condizioni: oggi otto di questi non ci sono più e ogni taglio rappresenta una perdita, una ferita nel tessuto urbano mentre i nuovi esemplari impiegheranno anni prima di raggiungere le stesse dimensioni e funzioni ecologiche degli esemplari abbattuti. Ci auguriamo pertanto – la conclusione - che l’Amministrazione comunale si impegni a curare e valorizzare il verde pubblico, non a ridurlo".

s.f.