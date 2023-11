Otto gradi in classe, guasto risolto dopo le proteste La situazione di disagio alla sede distaccata ex Messieri dell'istituto agrario Spallanzani di Castelfranco Emilia, causata da un guasto tecnico, è stata risolta ieri pomeriggio per ammissione della Provincia di Modena. Gli studenti hanno protestato e misurato 8 gradi di temperatura. La situazione è stata ripristinata nel primo pomeriggio.