Otto operatrici per bar e pulizia Centro per l'Impiego Carpi cerca 8 operatori/trici pluriservizi per importante realtà nel campo della ristorazione. Esperienza o apprendistato. Massimo 29 anni. Lavaggio, pulizia, riordino sala, lavoro al banco bar. Inviare domanda a impiego.carpi@regione.emilia-romagna.it.