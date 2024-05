Otto ore di sciopero in ceramica: "Tutte le parti difendano il settore"

Otto ore di sciopero per il settore ceramico. Lo proclamano le segreterie nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl, Uiltec Uil per il 14 maggio a causa dell’infruttuoso protrarsi delle trattative, in atto da 10 mesi, con Confindustria Ceramica per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, "dopo aver registrato – scrivono – che le distanze tra le parti sono significative sia sotto l’aspetto normativo che economico". La decisione è stata assunta "a difesa del potere d’acquisto dei salari, in un contesto inflazionistico che ne comporta l’erosione: la ceramica – scrivono i sindacati – vive percorsi legati alla trasformazione tecnologica e alla transizione energetica, e serve un rinnovato impegno tra le parti per la difesa del settore, a partire dal ccnl". Confindustria Ceramica, da parte sua, evidenzia come "il comparto si distingue per i significativi livelli di retribuzione e per la diffusione della contrattazione integrativa, che coinvolge oltre il 90% delle imprese" e che "le trattative per il rinnovo dell’attuale contratto nazionale, superato il decimo mese dalla scadenza, devono affrontare sfide obiettivamente complesse".

Il settore paga dazio ad una contingenza che, stante, un calo del 20% delle vendite, ha spinto oltre 6mila addetti in cassa integrazione. Nonostante questo, scrive Confindustria Ceramica, "abbiamo formulato una proposta economica che, oltre ad un’una tantum che tiene conto dei ritardi del negoziato, prevede un incremento economico significativo e in linea con le soluzioni individuate con i sindacati per i rinnovi del 2016 e del 2020. Rinnovi – rivendica l’associazione – che hanno sempre superato l’andamento dell’inflazione".