Outlet Armani, ex direttrice condannata Rubati 140mila euro dagli incassi

Aveva escogitato uno stratagemma che le permetteva di sottrarre di nascosto denaro dagli incassi giornalieri e l’aveva fatta franca per qualche anno; fino a quando non ha commesso un errore che le è costato, oltre al licenziamento in tronco, anche una condanna penale. Per questo una 46enne di Castelfranco Emilia è stata condannata per furto a 1 anno e 8 mesi di reclusione. E’ accusata di essersi intascata oltre 140 mila euro ai danni di un colosso della moda internazionale. La donna, infatti, dal 2016 al 2017 era direttrice dell’Outlet Giorgio Armani di via Virgilio a Modena. Proprio in veste del suo ruolo, al termine di ogni giornata si faceva consegnare dai cassieri gli incassi in contanti, verificando che corrispondessero alle registrazioni di cassa. Riportava poi a penna l’ammontare in un registro e inseriva le somme in buste di plastica con tanto di firma.

Le buste venivano infine riposte in una cassaforte situata nel suo ufficio chiuso a chiave.

Tre volte alla settimana toccava ai corrieri ritirarle e portarle in ‘sala conta’ a Bologna da dove poi partivano per Milano per raggiungere la sede delle Giorgio Armani Retail. E’ stato proprio durante una verifica fatta a Bologna che sono emerse alcune anomalie: in una busta invece che 5000 euro come era scritto sul bollettino ce n’erano 4000; una svista della direttrice che aveva inserito meno denaro di quanto scritto sulla busta, un errore poiché nel suo operato truffaldino, di certo non rischiava di mettere nella busta meno di quanto riportato. Più che sufficiente per fare scattare i controlli. Le buste erano sigillate, escludendo così l’eventuale responsabilità di corrieri. A quel punto da Milano sono partiti alla volta di Modena gli ispettori della Giorgio Armani, diretti all’Outlet di via Virgilio. Le verifiche hanno fatto emergere altre irregolarità come ritardi nella consegna degli incassi settimanali che nel frattempo ‘dimagrivano’ senza però che risultassero discrepanze tra quanto consegnato e quanto registrato. La direttrice, incalzata sul suo operato, ha cercato in un primo momento di giustificarsi, poi è crollata scoppiando a piangere, ammettendo le sue responsabilità.

Dalle verifiche è emerso che tra luglio e settembre 2017 la donna aveva sottratto una somma di circa 35mila euro, ma non solo: andando a ritroso si è scoperto che si era appropriata, con lo stesso stratagemma, di altri 110mila euro sottratti quando l’outlet modenese era gestito dalla Giorgio Armani Operations, somma questa per la quale si è proceduto in sede civile. Per lei è scattato il licenziamento immediato. La Giorgio Armani Retail, rappresentata dall’avvocato Marco Malavolta, si è costituita parte civile nel processo. La 46enne risulta avere condanne precedenti per fatti simili commessi presso altre aziende.

Emanuela Zanasi