Owenscorp dona all’Anspi un pulmino da nove posti per i giovani

Owenscorp Group Italia, azienda che produce articoli di abbigliamento, ha donato all’Anspi di Concordia per le tante attività parrocchiali sviluppate e promosse nel campo dei giovani, bambini e adolescenti, un pullmino Primastar Nissan da 9 posti. Sostituirà un vecchio mezzo di trasporto ormai inutilizzabile. La donazione, alla presenza delle maestranze attuali e del passato della azienda, del presidente Rich Owens e del vice presidente Gianbattista Tirelli, del parroco, del presidente Anspi di Concordia Gianni Canova e per l’amministrazione comunale del sindaco Luca Prandini e della vice sindaca Paola Giubertoni, è avvenuta lunedì pomeriggio con la benedizione del mezzo e la sua messa in moto salutata da un lungo applauso dei presenti. "Da sempre – ha ricordato Tirelli - siamo attenti alle esigenze del territorio dove è insediata l’azienda e quando posiamo fare qualcosa lo facciamo volentieri. Abbiamo fatto la stessa cosa due anni fa per la Corce Blu e adesso lo facciamo per l’Anspi che deve accompagnare i bambini non solo che vanno in chiesa, ma anche quelli che non vanno in chiesa che partecipano alle attività del calcio, della pallacanestro, della pallavolo ai vari campi estivi e soggiorni. Ci fa dunque molto piacere distribuire sul territorio, un territorio ampio esteso ai comuni limitrofi anche del mantovano, i benefici della nostra attività". Oggi Owencorps Group Italia, erede della storica Olmar, azienda di confezioni nata negli anni Cinquanta, che ha tratto forte impulso dall’ingresso dello stilista americano Rich Owens, è un gruppo che nel 2023 archivierà un risultato di 130 milioni di fatturato e conta 170 dipendenti distribuiti sui suoi due siti produttivi, Concordia e San Giacomo Segnate (Mn), sede per la logistica ed il maglificio. "La grandezza di un’impresa – ha ricordato la vice sindaca Giubertoni - è di avere uno sguardo rivolto verso il basso nonostante la sua grandezza. E Owenscorp Italia lo ha dimostrato con la collaborazione avviata anche con Mani Tese Finale: tutto il tessuto che non viene utilizzato viene dato a questa associazione no profit in un’ottica di economica circolare e di bilancio di sostenibilità cui l’azienda è molto attenta". Alberto Greco