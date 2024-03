"Pace, una conquista che si fa al plurale"

"La pace si declina solo al plurale, non può essere quella finta basata su un rimando continuo di risentimento e vendetta. Occorre una conversione costruita sull’accoglienza e sul dono". Lo ha detto l’arcivescovo di Modena-Nonantola e vescovo di Carpi Erio Castellucci, ospite del Rotary Club di Mirandola alla Villa La Personala. Nella serata che ha celebrato anche il ricordo del socio Mario Grilli, recentemente scomparso, Monsignor Castellucci ha sottolineato come le nuove generazioni "sappiano in realtà cercare e trovare la speranza: Spesso però, chi opera nel bene non fa rumore".