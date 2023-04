Padoan: "Siamo davvero orgogliosi di aver collaborato al progetto"

"Siamo una grande banca internazionale, ma siamo anche vicini al territorio e alla sua cultura. E’ il capitale sociale. Siamo orgogliosi di aver collaborato a questo importante progetto". Pier Carlo Padoan, ex ministro oggi a capo di Unicredit, è molto attento mentre Matteo Al Kalak, direttore della società di digitalizzazione DHMore gli illustra le meraviglie tecnologiche che caratterizzano il nuovo allestimento. Poco prima, nella sede della direzione modenese della banca in via Selmi aveva spiegato: "Pensando alla banca si pensa ai numeri che nel caso di oggi diventano strumento potente visibile sul territorio. Unicredit ha molte sedi anche all’estero, ma ovviamente visto il patrimonio italiano siamo molto attivi nel nostro Paese e questo è anche il modo per rispondere alla crisi".

Insieme al presidente si aggirano per il museo anche il presidente di Fondazione di Modena Carlo Cavicchioli e l’assessore alla cultura Andrea Bortolamasi. "C’è una bellezza immateriale in questo progetto, ed è la collaborazione tra enti pubblici e privati: quando si fa qualcosa di questo tipo il profilo di rischio non è basso e Modena ha dimostrato di essere contro le frammentazioni – dice Cavicchioli – C’è proprio la bellezza di lavorare insieme anche per la nostra fondazione, importante per la sussidiarietà del territorio. Siamo partiti col progetto nel 2016, grazie all’allora vicepresidente della banca conferitaria, il compianto Calandra e poi due anni dopo siamo partiti da una convenzione tra Ministero di Giustizia, comproprietario dei locali, Comune e Basilica metropolitana, per gli interventi di ristrutturazione e allestimento con lavori avviati nel febbraio del 2021". Conferma l’assessore Bortolamasi: "Arriva a compimento una tappa fondamentale di un percorso lungo, uno degli esempi più belli della collaborazione in rete tra pubblico e privato. Si apriranno, tra l’altro, prospettive ancora inedite di promozione e valorizzazione del nostro ampio patrimonio culturale. Abbiamo qui due titoli Unesco e così uniamo la storia ai linguaggi digitali più moderni". In attesa della completa riapertura - e del completamento dei lavori: manca il giardino di via Lanfranco che diverrà uno "spazio del silenzio e meditazione", ha ricordato l’architetto Silvestri - c’è un evento oggi. Lo scultore di Frassinoro Dario Tazzioli, dalle 10 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 17,30, terrà un laboratorio sulle tecniche di lavorazione della pietra attraverso strumenti manuali. L’evento è a ingresso libero fino a esaurimento posti e nella occasione verrà illustrato al pubblico anche l’utilizzo dei principali strumenti della scultura medievale: scalpelli, subbie, gradine, scapezzini, cunei, martelline piane e dentate, trapano ad archetto e a bilanciere.

