Padre Amorth al cinema Orgoglioso e irriverente: l’esorcista modenese impersonato da Crowe

di Jacopo Gozzi

Una Lambretta bianca e rossa con un adesivo del cavallino rampante: c’è una piccola parte di Modena nel film ’L’esorcista del Papa’, thriller dalle sfumature horror diretto da Julius Avery, con Russell Crowe protagonista, nelle sale cinematografiche da settimane. Per tutto il film, ispirato molto liberamente alla vita di Padre Gabriele Amorth, l’unico collegamento tra l’esorcista modenese e la sua città natale è proprio il simbolo della Ferrari che accompagna il protagonista in tutte le avventure, da Tropea a Roma, fino alla Castiglia. La pellicola, come prevedibile, ha sollevato pareri discordanti da parte della critica subendo talvolta recensioni molto dure, come quella di Avvenire del 13 aprile dove si affermava che ’nel film su padre Amorth c’è tutto a parte padre Amorth’. A differenza del quotidiano della Cei, il film è stato apprezzato da altre testate, tra cui Rolling Stone: ’L’esorcista del Papa – si legge – non sarà mai considerato un classico del genere, ma è meglio di quanto ci si aspettasse". La trama è incentrata sulla battaglia tra Padre Amorth e un demone potentissimo che ha preso possesso del corpo di un ragazzino in un monastero abbandonato della Castiglia. Grazie alla suspense, agli effetti speciali e alla recitazione di Crowe, i 103 minuti di proiezione scorrono rapidamente, dando però vita a un’immagine peculiare e poco realistica della figura di Padre Amorth e dell’esercizio del ministero dell’esorcismo. Lo stesso Amorth viene presentato come un sacerdote irriverente, orgoglioso e anticonformista: è amico del Papa, ma inviso al Dicastero per la dottrina della fede, prima di esorcizzare beve whisky da una fiaschetta nascosta nella talare e combatte i demoni impugnando il crocefisso, quasi fosse un supereroe inviato dal pontefice per combattere i nemici della Chiesa. Questi dettagli lasciano perplesso chiunque abbia conosciuto Padre Amorth, che certamente viene ricordato come un sacerdote schietto, simpatico e talvolta anticonformista, ma sempre obbediente, osservante, devotissimo alla Madonna e ineccepibile nello svolgere un ministero incentrato su servizio, digiuno e preghiera. Anche il modo di rappresentare il male come un principio attivo, organizzato e totalmente contrapposto a Dio fornisce certamente un’immagine suggestiva ed efficace per il grande schermo, ma inappropriata da un punto di vista dottrinale. A tal proposito si è espressa anche l’Associazione internazionale degli esorcisti, fondata dallo stesso Amorth nel 1994, in un post uscito il 7 marzo in seguito alla pubblicazione del trailer: ’L’esorcismo così rappresentato diventa uno spettacolo finalizzato a suscitare forti e malsane emozioni, grazie ad una scenografia cupa, con effetti sonori tali da suscitare soltanto ansia, inquietudine e paura nello spettatore. Il risultato finale è di infondere la convinzione che l’esorcismo sia un fenomeno abnorme, mostruoso e pauroso, in cui unico protagonista è il demonio, le cui reazioni violente si possono fronteggiare con grande difficoltà; il che è l’esatto contrario di ciò che si verifica’. In conclusione, tra una risata, una scena splatter e tante ambientazioni paurose, la proiezione potrà certamente piacere ai cultori del genere, ma chi cerca riferimenti storici attendibili sulla figura dell’esorcista modenese e sulla storia della Chiesa, rimarrà probabilmente deluso.