Padre e figlio denunciati a poche ore dal ’colpo’ in officina

Operazione flash dei carabinieri, che ieri mattina hanno denunciato due ladri (padre e figlio) a poche ore dal furto in un’officina a Modena nord. Nella tarda serata di mercoledì, erano entrati in un locale annesso all’officina, forzando le porte e danneggiando le telecamere. Al mattino, non appena il titolare si è reso conto del furto, ha informato i carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti riuscendo ad intuire in breve tempo chi fossero i presunti ladri, padre e figlio rispettivamente 59enne 34enne, localizzandoli. Avevano rubato oltre 50 batterie esauste da cui ricavare piombo, trovate a casa degli indagati e già restituite.