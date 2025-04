Padre e figlio sull’isola deserta

C’è un padre, pragmatico e ambizioso, che non accetta il carattere sognatore del figlio. E c’è il figlio che invece desidererebbe un genitore più aperto. Faranno un viaggio insieme e... finiranno naufraghi su un’isola sconosciuta, così dovranno cooperare per sopravvivere. Ce lo racconterà Maurizio Casagrande (nella foto) nel suo nuovo spettacolo "Il viaggio del papà", domani sera al teatro Michelangelo di Modena, dove poi mercoledì 16 arriverà Ruggero de I Timidi (insieme a Fabiana Incoronata Bisceglia) con "Stay hungry, stay timid", un viaggio musicale surreale e ironico. E sempre mercoledì allo Storchi, Marco Travaglio ne "I migliori danni della nostra vita", gli utimi cinque anni di storia italiana letti in chiave satirica.