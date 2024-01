Padre Giuliano Stenico: "Minori stranieri, serve più severità . Siamo loro ’prigionieri’"

"Non ne conosciamo i motivi ma le liti, violente, sono all’ordine del giorno. Quello che sappiamo è che, quando interveniamo, ci rispondono che tanto sono minori e che non possiamo fargli nulla. Cosa penso? A seguito di questi episodi andrebbero messi in strada: dopo due giorni al freddo, sicuramente, si comporterebbero meglio. Se non cominciamo a dare segnali forti non si arriverà mai a nulla". Sono queste le parole di padre Giuliano Stenico, presidente del Ceis di Modena. Stenico infatti interviene a seguito dell’ennesima aggressione da parte di minori stranieri non accompagnati, di origine tunisina ai danni di altri minori di origine pakistana. Le liti, violente sono avvenuta all’interno della comunità di pronta accoglienza Atlante di strada Martiniana domenica e pure lunedì, intorno all’una di pranzo. Lunedì un operatore della comunità – a fronte dell’ennesima aggressione- ha chiamato la polizia e sul posto sono subito intervenuti gli agenti della volante. Quattro minori tunisini – due dei quali già noti alle forze dell’ordine - sono stati quindi denunciati per lesioni personali aggravate in concorso e saranno trasferiti presso altre comunità.

Padre, cosa è successo?

"Hanno aggredito gli altri ospiti di origine pakistana sia domenica che lunedì e hanno pure manomesso i locali, rompendo armadi e porte. Quando sono arrivato lunedì mattina per capire cosa fosse accaduto domenica, i minori tunisini hanno ricominciato la rissa e in pochissimi secondi hanno aggredito gli altri minori. Difficile capire da che scaturiscano queste situazioni. Posso dire, però, che i minori non sono tutti uguali: alcuni ragazzi si schierano con gli aggressori perchè se si tirassero indietro rischierebbero a loro volta. Il vero problema è che non abbiamo alcuno strumento contenitivo o sanzionatorio e tutto avviene in modo velocissimo".

Quindi non avete assunto provvedimenti?

"Abbiamo deciso insieme al Comune che gli autori saranno spostati in altre comunità; non si possono mettere in strada, come sarebbe giusto, devi trovargli un’altra collocazione e loro lo sanno. Il problema è che, soprattutto i più ‘trasgressivi’, non li contieni: arrivano spesso e quasi tutti da una città della Tunisia in degrado e hanno attitudini che si portano dietro: noi siamo praticamente le loro vittime. L’assurdità è che, se li butti fuori dalla comunità a seguito di episodi gravi, la situazione viene segnalata al sindaco, che è il tutore e ce li rimandano, rischiando anche la denuncia per omissione di soccorso. Se questi ragazzi venissero invece lasciati in strada si renderebbero conto che anche per loro esistono conseguenze ai loro gesti. In sostanza, siamo prigionieri".

Quanti ragazzi ci sono nella comunità?

"Una quindicina di minori tunisini, tutti gli altri abbiamo dovuto spostarli proprio a seguito delle risse. Questi ragazzi non hanno niente da perdere, per il tipo di degrado da cui provengono ma se provi a parlare con loro, abbassano il tono e passano dall’arrabbiatura al bisogno di affetto. Alcuni di loro hanno solo quindici anni ma non sono affettivamente strutturati. L’altro problema è che, essendo una pronta accoglienza, non riesci a costruire quel tipo di clima che permetta loro di fidarsi. In comunità organizziamo corsi di Italiano e ci avvaliamo di persone dedicate e abili nell’insegnare, nel far fare loro narrazioni anche attraverso i video per manifestare ciò che sentono".

Secondo lei cosa sarebbe utile?

"Abbiamo oltre duecento minori tra Modena, Bologna e Parma e abbiamo difficoltà soprattutto con gli ultimi arrivi e con questi tunisini che, a volte, neppure si ricordano cosa fanno perchè assumono sostanze. Occorre una legislazione adatta, che ti consenta di fare interventi contenitivi che siano sanzionatori rispetto a comportamenti del genere. Se si potessero ad esempio lasciar fuori, al freddo e ‘ricontrattare’ le condizioni di ingresso in comunità sono certo che qualcosa cambierebbe".