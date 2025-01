Paesaggi d’autore e sculture robotiche

Fra gli obiettivi della Fondazione Ago c’è la valorizzazione del grande e pregiato patrimonio delle collezioni provenienti dalla Galleria Civica e dalla Fondazione Fotografia (più di 6000 fotografie e 4000 opere di disegno contemporaneo). E proprio da queste raccolte nasce la mostra "Passaggi Paesaggi" – a cura di Chiara Dall’Olio e Daniele De Luigi – che si inaugurata venerdì 14 febbraio a Palazzo Santa Margherita: aperta fino al 4 maggio, sarà un percorso attraverso settant’anni di fotografia di paesaggio con 115 scatti di 80 autori, da Luigi Ghirri a Olivo Barbieri, da Franco Fontana a Gianni Berengo Gardin e Ferdinando Scianna, Tazio Secchiaroli o Cesare Leonardi. "Paesaggi urbani e naturali, paesaggi umani ma anche paesaggi dell’immaginario, di ricerca e sperimentazione", spiega De Luigi.

La Meraviglia, come impulso alla conoscenza scientifica, sarà ancora il filo conduttore delle mostre di quest’anno, "una leva per avvicinare arte e scienza alle sfide del nostro tempo, e un percorso di grande valore che affronta temi come sostenibilità e innovazione tecnologica", osserva Carlo Adolfo Porro, Rettore di Unimore. Ai temi della biodiversità saranno dedicate le opere e le stanze immersive che i Fallen Fruit (duo artistico di Los Angeles composto da David Allen Burns e Austin Young) hanno ideato ispirandosi ai materiali conservati al Museo della figurina e presenteranno dall’11 aprile al 24 agosto alla Palazzina dei Giardini, a cura di Francesca Fontana. Il viaggio fra creatività e scienza proseguirà dal 30 maggio al Palazzo Santa Margherita con "L’arte del pensiero meccanico" di Donato Piccolo (a cura di Lorenzo Respi) con sculture robotiche e interattive che ci spingono a riflettere sul rapporto fra l’uomo e la macchina, al tempo dell’intelligenza artificiale. Dall’autunno, il focus si sposterà sui temi legati al ‘corpo’. Dal 19 settembre al Museo della figurina e a Palazzo Santa Margherita sarà allestita la personale di Paolo Ventura, artista milanese che – come nelle figurine – dà vita a mondi sospesi, con narrazioni fiabesche e surreali. E dal 7 novembre alla Palazzina dei Giardini, la prima personale italiana dell’artista parigina Sophie Ristelhueber, che da quarant’anni porta avanti una riflessione sul territorio e sulla sua storia, attraverso un approccio alla rovine e alle tracce lasciate dall’uomo nei luoghi devastati dalla guerra o da sconvolgimenti naturali. "Il suo lavoro – spiega il curatore Daniele De Luigi – tende a far emergere l’impronta della storia sia sul corpo che sul paesaggio, rendendo visibili ferite e cicatrici".

Stefano Marchetti