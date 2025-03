"Paesaggio urbano da tutelare"

Emanuela Luppi, referente del comitato BoschiAModena, protesta per denunciare la scarsa attenzione dell’amministrazione nella tutela del verde pubblico. "L’aspetto che mi interessa sottolineare è quello della conservazione del patrimonio verde pubblico, che sembra non essere una priorità dell’amministrazione. Qui, come in piazzale Riccò, abbiamo potuto constatare come alberature di grande valore storico vengano maltrattate e rese pericolose, anche per favorire interessi privati. Questi interventi, oltre a compromettere il paesaggio urbano, incidono negativamente sulla qualità dell’aria e sul benessere dei cittadini. La tutela degli alberi non può essere

un tema secondario o sacrificabile".