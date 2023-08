Paese in festa per il Crocifisso La 217ª edizione della Sagra del Crocifisso a San Possidonio offre un ricco programma di eventi: venerdì 25 agosto 'Tortelli sotto le stelle', sabato 26 'Maccheronata' e liscio, domenica laboratori per bambini, Processione storica e Cena storica. Alle 21.30 'La buona Novella unplugged', con i Flexus che cantano de André.