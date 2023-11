Paese in festa, riapre la materna: "Un prezioso lavoro di squadra"

"Bentornati". Così recitava il grande cartello all’ingresso con cui sono stati accolti i bambini di Serramazzoni dai 3 ai 5 anni nella loro nuova scuola materna. Ieri, infatti, è stata finalmente riaperta ed inaugurata la scuola in legno di via IV Novembre, un tempo adibita a ‘sezione Primavera’ dell’asilo nido ma rimasta inutilizzata per diversi anni a causa dell’annessa struttura in muratura, dichiarata inagibile. Grazie ad un "incredibile lavoro di squadra" tra gli uffici tecnici comunali (ingegner Mocella e geometra Ruggeri), l’Amministrazione, i volontari ed il personale scolastico, la questione scuole di Serramazzoni è uscita dallo stallo con il primo risultato concreto: la demolizione della prima campata della struttura in muratura e la riapertura della struttura in legno, completamente agibile, antisismica e sicura. Ad inaugurare ieri la ‘seconda vita’ della scuola, rimessa in sesto con le tinteggiature e i mobili grazie al lavoro di Alpini e volontari, c’era il sindaco Simona Ferrari insieme a tutta l’Amministrazione, genitori, nonni e, naturalmente, i bambini, che hanno trascorso l’intera giornata in aula. "Il primo nostro obiettivo è sempre stato quelle di ridare le scuole a Serramazzoni - ha sottolineato il sindaco Simona Ferrari - e credo che concretamente si comincino a vedere i risultati di un lavoro che ha visto coinvolte tante persone della nostra comunità. Con l’inaugurazione di oggi è stato fissato un primo - ma importante - tassello del nostro programma". L’intero iter burocratico e cantieristico è stato completato a tempi record in soli 6 mesi. Dei lavori se ne sono occupati l’ingegner Luppi, il professor Serafini e le ditte ‘Storci Perforazioni’ e ‘Pro Service Costruzioni’.

Riccardo Pugliese