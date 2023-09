Paese in lutto per il medico Cavazza: "Loris ti curava con il sorriso"

La comunità di Nonantola piange il medico di famiglia Loris Cavazza, scomparso l’altro ieri a 73 anni. Una figura distintiva, elegante, dal fare gioviale, col quale era particolarmente piacevole soffermarsi a fare due chicchere, come una volta, per le vie del centro storico. Dopo l’annuncio del pensionamento dal 1° agosto 2016, furono tante le lamentele e disagi dei pazienti del paese, che si trovarono a dover cambiare medico nel giro di pochi giorni. Gli oltre mille pazienti dovettero scegliere un nuovo professionista, uno specialista, che unisse competenza e sensibilità, all’arguzia e simpatia che Cavazza, naturalmente, dispensava nei confronti dei suoi assistiti, con i quali aveva instaurato una relazione non solo professionale, ma anche personale.

Centinaia i commenti sui social, che lo ricordano come "una persona speciale, col suo sorriso e il suo umorismo... non solo un dottore, ma un amico di tutte le famiglie, le cui doti umane erano le medicine più efficaci". Tanti ex pazienti hanno voluto così ricordare un uomo e un professionista irreprensibile ed esemplare. Originario della frazione del Campazzo, dove sono nati anche tutti i suoi fratelli Giliano e Moreno e la sorella Anna Josè (Deanna), viveva da diversi anni con la moglie Milena, la figlia Giulia e il genero Loris, al "Lubers" un piccolo borgo situato nelle campagne di Ravarino. I funerali avranno luogo questa mattina alle ore 11 presso la chiesa parrocchiale la Pieve di Nonantola, da dove, dopo la messa, si formerà il corteo per il cimitero locale.

Gian Luigi Casalgrandi