Paese in lutto per la morte della volontaria Turrini

"Grazie Patrizia per quello che hai fatto e ciò che hai lasciato a questa città": con queste commosse parole Giovanni Gargano, sindaco di Castelfranco, rivolge un commosso saluto a Patrizia Turrini, morta ieri a 62 anni a causa di una malattia. Un lutto che ha profondamente colpito l’intera comunità di Castelfranco che negli anni ha conosciuto e stimato la persona di Patrizia per la sua inesauribile vocazione al volontariato. "Patrizia ha fatto tantissimo per aiutare le altre persone che si trovavano in difficoltà – ricorda il primo cittadino –. Fondamentale è stato il suo contributo per associazioni come Aseop (Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica) e per Admo (Associazione Donatori di Midollo Osseo). I suoi principi cardine erano la solidarietà e l’altruismo: è stata sempre molto impegnata nel sociale, promuovendo attività di informazione e di formazione, per fare conoscere gli enti e incrementare i donatori di midollo osseo e i volontari in senso lato. Quello con lei – ribadisce il sindaco – era un confronto sempre attivo e stimolante. Aiutare chi non stava bene era una sua vocazione naturale". Patrizia aveva anche sostenuto il sindaco Gargano nelle elezioni amministrative del 2019, con la lista civica ‘Forte Urbano’. Tantissimi i messaggi sui social di persone che esprimono vicinanza al marito Massimo e ai figli Matteo e Martina e ricordano le opere belle di Patrizia. "Lei era sempre disponibile per gli altri, ha fatto tanto per Admo, che grazie a lei è cresciuto anche a Castelfranco". I funerali, organizzate dall’impresa funebre Gianni Gibellini, si svolgeranno domani alle 11.30 alla Terracielo Funeral Home di Modena. Dopo le esequie, la salma proseguirà per il Tempio Crematorio.

m.s.c.