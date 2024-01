Paese in lutto per l’addio a Miki

L’ultimo saluto a una madre che ha perso la vita mentre andava a prendere il figlio. Un paese intero si fermerà per l’addio a una donna che in un giorno di assoluta normalità è andata incontro a una tragedia immane. Domani, dalle 12.30 alle 16.30, presso il santuario della Beata Vergine di Vignola sarà possibile dare l’ultimo commosso saluto a Miki Tanaka, 52 anni. La vita della donna è stata stroncata lo scorso dieci gennaio sulla via Claudia, a Savignano, in un terribile schianto frontale avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Veneto. Miki Tanaka, di origini giapponesi si stava recando come ogni giorno a prendere suo figlio di 13 anni a scuola per poi tornare a casa, dal marito Paolo Bettelli. Da tempo la famiglia si era stabilita in una casa sulle colline di Savignano, in via Monticelli. La morte della donna ha sconvolto tutto il paese di Savignano, dove i Bettelli sono benvoluti e stimati. Intanto proseguono le indagini della polizia locale per stabilire con certezza chi, dei due ventenni a bordo della Mercedes che si è scontrata con l’auto di Miki quel giorno, fosse alla guida. Sullo schianto è stato ovviamente aperto un fascicolo per omicidio stradale. La donna lascia il marito Paolo, il figlio Akio, la mamma Yuko, il papà Toshio, il fratello Toshitaro e la sorella Yuki che invitano parenti e amici, domani, a dare l’ultimo sofferto addio a Miki. La morte della donna ha creato sconcerto in tutto il paese. Tante persone hanno scritto sui social e alla famiglia nell’intento di stringersi intorno ai parenti in un momento di grande dolore. Un destino crudele ha spezzato la vita di una madre mentre andava a prendere il figlio. Un gesto consueto che si è trasformato in tragedia lasciando senza fiato un’intera comunitò.