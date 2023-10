Paese in lutto per l’ultimo saluto a Eleonora Manfredini

Sarà dato oggi alle ore 11.30 nella chiesa di Selva l’ultimo saluto ad Eleonora Manfredini, 27 anni, tragicamente scomparsa venerdì pomeriggio all’ospedale Maggiore di Bologna. Al termine della cerimonia funebre, si proseguirà per il cimitero di Montebonello. Eleonora si è spenta ad un mese di distanza dal tragico incidente che l’ha vista coinvolta in via Giardini Sud, tra il caseificio San Pietro in Rio Torto e l’incrocio per Pompeano, lo scorso 22 settembre. La sua Toyota Yaris era uscita di strada in un tratto rettilineo, terminando rovinosamente la corsa in un profondo terrapieno e facendola sbalzare fuori dall’abitacolo. Dopo un mese di agonia in ospedale, la notizia della sua scomparsa ha lasciato sotto choc le comunità di Serramazzoni, gli amici e la sua famiglia.

r.p.