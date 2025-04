Paganelli Modena: pareggio 3-3 nel test stagionale a Rimini

Primo test stagionale della nuova Paganelli Modena, ieri a Rimini. Con questa formazione i gialloblu hanno pareggiato 3 a 3, come amichevole niente extra inning. Modena è in salute con una formazione sperimentale: sul monte Calero, Ecudero, Dall’ Olio, Martinelli, catcher Lambertini, Angelotti, Cirilli, Vasquez (Martinez), Ferri, Moronta, Guevara, Russo, dh battitori designati Vecchi, Scerrato, Martinez. Gara sui 7 inning, gialloblu avanti per 3 punti a zero raggiunti nel finale per un giusto 3 a 3. Pisano manager usa le varianti in tutti i ruoli per plasmare Paganelli green, eta media anni 24,7. Con questo roster: pitcher gara uno: Jnfante Junior, Campanella, Martinelli, Dall’Olio, Paltrinieri, gara due: Calero, Hurtado, Escudero, Ventura, catcher : Scerrato, Lambertini. Interni: Pompilio, Cirilli, Vasquez, Ferri. Esterni: Moronta, Guevara, Russo (Vecchi, Franceschini, Fabbri). Utility: Martinez, Angelotti, De Villa, Galli. Serie C. Benjamin Turner (foto) è il nuovo manager Paganelli Modena di serie C. Proveniente dal Wisconsin, ruolo catcher nelle serie minori Usa. Coi coach Jorghe Sosa (venezuela), Ronald Duarte (cuba) ha in mano il futuro dei migliori atleti delle giovanili, vero e proprio serbatoio della serie maggiore gialloblu. La prima gara di serie “C”, vede il debutto domani pomeriggio 6 Aprile, a Imola. Osservati speciali, le “promesse” convocate in A da Pisano, pitcher Martinelli, esterni: Fabbri, Franceschini, Fabbri, come utility: De Villa, Galli. Per regolamento Fibs, i giovani prospetti giocano sia nelle gare di serie C, che nella serie nazionale di A. Calendario 2025 “C”. Redkins Imola- Modena (andata 06/4/25 - ritorno 08/06/25). Pianoro- Modena (13/4/25 -15/06/25), Castenaso -Modena (26/04/25 - 22/06/25), Yankees Bo - Modena (04/ 05/25 - 9/06/25), Ozzano-Modena (11/05/25- 06/07/25), Minerbio- Modena (18/05/25- 13/07/25), Ravenna - Modena ( 25/05/25 - 02/08/25).

Giorgio Antonelli