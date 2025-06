Paganelli Modena: Sogni di Gloria in Bilico tra Playoff e Play Out

Un’inattesa quanto amara resa dei conti per i sogni di gloria che nutrivano i gialloblù del baseballo.

Tra luci e ombre viste nelle utlime prestazioni, i ragazzi guidati da Pisano si ritrovano, contro ogni previsione, al terzo posto in classifica. La Paganelli Modena dunque, dopo otto gare di torneo, a sorpresa entra in zona play out salvezza.

Per la cronaca, esistono comunque spazi di risalita dopo sole otto gare con 5 vittorie, nell’ atteso ritorno che sarà pari a 12 incontri tutti da giocare. Pesano tre sconfitte che gridano vendetta: il primo tonfo col Godo, a seguire il crollo col Torre Pedrera, poi lo scivolone con il Rimini, squadar che era alla portata della squadra modenese.

Al primo posto della graduatoria si trova l’Athletics Bologna leader con 7 vittorie e 3 sconfitte. Segue con 5 vinte e 3 stop la Fiorentina, uguale alla Paganelli Modena confinata così al terzo posto in virtù della classifica avulsa.

Morale, da oggi in avanti, dopo otto gare di campionato, ci si deve guardare le spalle con esami severi da affrontare e superare onde evitare la bassa classifica. "L’obiettivo minimo rimane la qualificazione ai playoff - così commenta il presidente Campioli - con il vantaggio non piccolo di essere testa di serie, sia nelle finali 2025, che nella stagione 2026. Non è poco, partiti con molte ambizioni teniamo la barra giusta nelle vittorie e teniamo l’autostima. Il team – aggiunge – deve far vedere quanto vale veramente in campo. A fine luglio la prima sentenza, di un club partito ambizioso ma alla ricerca di identita e personalita, da far valere sul diamante, oltre ogni ostacolo. Rimane il dubbio di quanto Modena, creda in se stesso verso un futuro nei piani alti, evitando i play out salvezza. Ci aspettiamo risposte concrete sul campo - conclude -, onde evitare l’amara resa dei conti, a fine stagione di essere riconfermati o bocciati come atleti, e staff tecnico per il prossimo anno".

Sarà a luglio la grande sentenza: promossi verso il grande sogno alla portata play off o l’amarezza della sonora bocciaturacon i play out salvezza, con un esame di riparazione con mille incognite, da verificare nel mese di settembre.

Oggi comunque, i ragazzi di Pisano, devono (e ne hanno le possibilita) solo vincere a Firenze, per restare in gioco, nel braccio di ferro tra Modena, Athletics, e Fiorentina. Dopo aver toccato con mano un girone alla portata sulla carta, ora i gialloblù dovranno affrontare la doppia sfida come vero scontro diretto dal doppio valore in classifica.

Giorgio Antonelli