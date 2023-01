Pagani eredita una scultura della Lollobrigida "Condividevo con lei la passione per l’arte"

di Marco Pederzoli

In un certo senso parla anche modenese il testamento dell’attrice Gina Lollobrigida, che è stato aperto nelle scorse ore dopo la scomparsa de "La Bersagliera" (così era anche soprannominata) avvenuta il 16 gennaio scorso, all’età di 95 anni. Una scultura che proprio Lollobrigida aveva realizzato in collaborazione con Horacio Pagani, l’imprenditore italo argentino fondatore della Pagani Automobili di San Cesario sul Panaro, è andata in eredità proprio allo stesso Pagani. Si tratta peraltro di un’opera molto speciale. La scultura, infatti, è la silhouette di una hypercar con tratti della Huayra (una hypercar della Pagani Automobili, nata dopo l’altro grande successo della Zonda) realizzata in avional (lega di alluminio) e carbonio, e poi titanio per la figura femminile.

Le volontà espresse da Gina Lollobrigida, a tal proposito, sono chiare: "Lego a Horatio Pagani e Andrea Piazzolla (ovvero il manager e il segretario di Gina Lollobrigida, ndr) – recita il testamento - le opere d’arte da me realizzate con l’onere di far conoscere e valorizzare la mia attività artistica attraverso la promozione e organizzazione di mostre nelle quali tali opere dovranno essere esposte nei più prestigiosi musei del mondo. Desidero che tali opere non siano vendute, ma autorizzo espressamente i legatari a riprodurre le opere stesse mediante la realizzazione di copie temporanee o durevoli, su supporti materiali o digitali".

Questa scultura, appunto, è nata da bozzetti che la stessa Lollobrigida, non solo una mitica attrice ma anche appassionata pittrice, scultrice e fotografa, aveva mostrato a Horacio. Al centro di quest’opera c’è il volto di una giovane ispirato al massimo senso di libertà in volo, con un corpo da favola e sottili refoli d’aria che lo sospendono sopra l’auto, quasi fosse essa stessa ciò che origina il volo della fanciulla attraverso la spinta aerodinamica di una grande velocità. Da parte sua, Horacio Pagani ha confermato lo stretto legame che aveva con la Gina nazionale. "Avevamo – ha detto l’imprenditore – un bellissimo rapporto di rispetto e stima. Condividevamo la passione per l’arte, il lavoro, la vita. Lei era un’artista instancabile e completa; non ho mai visto una persona con un’energia e un’intelligenza simili, nonostante l’avessi conosciuta quando già aveva 82 anni". Riguardo poi all’eredità, non solo preziosa ma anche affettiva, che gli è stata lasciata, Pagani ha proseguito: "Mi è arrivata una mail. Nelle prossime settimane andrò a Roma, nello studio notarile dove risiede il testamento, e dopo averlo analizzato lo potrò commentare". La scultura lasciata in eredità, che è lunga circa un metro, per volontà di Lollobrigida non potrà essere venduta, ma eventualmente riprodotta in varie copie fisiche o digitali, "temporanee o durevoli", si legge sempre nel testamento. Non si possono escludere, quindi, edizioni numerate e limitate dell’opera, anche se ovviamente al momento questa rimane solo un’ipotesi.