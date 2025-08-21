Pagani, l’abbraccio del paese: lutto cittadino

Fiorano (Modena), 21 agosto 2025 – Fiorano si stringe, oggi per l’ultima volta, ad uno dei suoi figli più illustri. E si prepara ad accompagnare Egidio Pagani, scomparso martedi all’età di 75 anni, nel suo ultimo viaggio – le esequie alle 10, presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista – proclamando il lutto cittadino.

"La scelta è un atto di gratitudine, rispetto istituzionale e partecipazione collettiva. La città intera – sottolinea la vicesindaco Monica Lusetti – manifesta così la propria vicinanza a chi si è speso per il nostro paese". Bandiere del Municipio listate e a mezz’asta listate e sarà possibile la sospensione dell’attività degli uffici comunali, salvo urgenze, per la durata della cerimonia.

"Si invita inoltre – aggiunge Lusetti - allo svolgimento in tono minore di eventuali manifestazioni ricreative aperte al pubblico sul territorio comunale, alla sospensione dell’attività lavorativa e commerciale in concomitanza con lo svolgimento della cerimonia funebre, o, in caso di impossibilità, a manifestare o esporre in forma libera adesione al lutto cittadino".

L’omaggio che la ‘sua’ Fiorano tributa oggi a Pagani fa seguito alle centinaia di messaggi di vicinanza giunti ai familiari – la moglie Susanna, i fratelli Maria Clelia, Francesca, Giuseppe, Maria Paola – che hanno sottolineato lo spessore e umano di un personaggio che prima da sindaco, consigliere comunale e presidente del consiglio comunale oltre che da assessore provinciale e poi da cittadino, impegnato nel volontariato e nell’associazionismo, ha dato tutto se stesso alla sua comunità.

Il sindaco Marco Biagini ne ha ricordato "la passione e il lavoro" e al primo cittadino fioranese si uniscono anche il presidente della Provincia di Modena, Fabio Braglia, e il consigliere regionale Gian Carlo Muzzarelli. "Con lui se ne va un amministratore appassionato, competente, sempre al servizio della sua comunità", scrive il primo, mentre il secondo auspica che "i suoi valori, così forti, restino nel tempo".

E’ stato sindaco per un ventennio, Pagani, "ma non era solo un sindaco, quanto piuttosto un costruttore di futuro", scrive invece la Lapam Confartigianato di Fiorano, che con il Reponsabile Stefano Roncaglia e il Presidente Ercole Leonardi ne ricorda "un interlocutore importante e un riferimento cui portare le nostre istanze".

Cordoglio bipartisan anche da parte del mondo politico. La Direzione provinciale del Partito democratico, con la segretaria Marika Menozzi, celebra "la figura di un cittadino che si è messo a servizio del territorio con acume e passione civile" mentre la Lega di Fiorano, con Graziano Bastai, esprime "forte rammarico, ricordando l’impegno condiviso a favore della comunità fioranese".

r.m.