Pagano il volo, ma il biglietto non esiste: i siti legati alla truffa

Modena, 25 giugno 2025 – Arrivato finalmente il momento di partire per le attese vacanze, si sono affidati ad un’agenzia per acquistare il volo a prezzi all’apparenza più moderati. Una volta partito il pagamento, però, in alcuni casi anche di ingenti somme, dal sito non è stato emesso alcun biglietto. La società in questione, anzi, si è data alla macchia senza più rispondere ai consumatori. Almeno fino ad oggi. Sono oltre una decina i modenesi vittime della nota truffa legata ai siti ’fly-go.it’ e ’flygovoyager.com’, recentemente oscurati dalla polizia di stato.

Infatti già a luglio scorso sono state presentate negli uffici del Centro operativo per la sicurezza cibernetica di Torino numerose segnalazioni e denunce da parte di utenti che, pur avendo pagato somme ingenti per la prenotazione di voli, non avevano ricevuto i biglietti acquistati. Le denunce hanno iniziato ad accumularsi un po’ in tutta Italia, Modena compresa e la polizia Postale ha quindi oscurato i siti web di intermediazione ’Fly-go.it’ e ’flygovoyager.com’.

Diversi i modenesi che hanno presentato denuncia presso la polizia postale di Modena: almeno una decina che, purtroppo, si sono ritrovati ‘a piedi’ dopo aver pagato voli per le destinazioni scelte per le vacanze appunto. Sul sito della polizia di stato viene reso noto come il sistema di confronto tra compagnie creato dai siti offrisse un quadro completo delle offerte dei diversi vettori operanti sugli itinerari scelti, dando anche l’apparente possibilità di operare la transazione di acquisto internamente alla piattaforma, proponendo prezzi "estremamente concorrenziali".

’Fly-go’ non avrebbe restituito alcunchè alle vittime, sparendo nel nulla. Pare che la sede della società sia a Bucarest ma il consiglio della polizia di Stato, così come quello delle associazioni di consumatori, è di sporgere sempre denuncia ai carabinieri o alla polizia postale, documentando l’accaduto e inviando una lettera di diffida alla società attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno. Non si esclude che contro la società in questione partirà una class action.

Nel frattempo le vacanze di tanti utenti, alcuni dei quali modenesi sono andate in fumo.

