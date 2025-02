"Pagate i prodotti rubati o vi denunciamo"

"Restiamo in attesa fino a domani (oggi per chi legge, ndr.) alle 19.30 per ricevere il pagamento relativo ai prodotti sottratti illecitamente e non pagati. In alternativa, procederemo con la denuncia alle Forze dell’ordine, corredata delle immagini del furto". Parte dalla direzione della farmacia comunale della Salute di viale Peruzzi l’insolito appello che ha un destinatario ben preciso: le due donne che, nella giornata di sabato 1 febbraio, hanno rubato prodotti di cosmesi dagli scaffali della farmacia, per oltre 200 euro. "Purtroppo, siamo bersagliati continuamente da questi furti – commenta Antonio Giovannini, legale rappresentante della Didasko Cooperativa Sociale, ente gestore delle due farmacie comunali di Carpi, quella della Salute di viale Peruzzi e quella di Cibeno – e dobbiamo quasi ogni giorno visionare le immagini delle telecamere, interne ed esterne". Il modus operandi, prosegue Giovannini, è sempre lo stesso.

"Entrano in due, di solito donne, controllano subito se c’è fila, e iniziano a guardarsi intorno avvicinandosi agli scaffali dei prodotti cosmetici, che sono quelli più costosi ed esposti. Una delle due tiene d’occhio la farmacista al banco, poi quando è il suo turno chiede un prodotto ‘basico’, mentre l’altra si impossessa della merce mettendola non dentro alla borda ma nelle grosse tasche dei giacconi, come chiaramente si vede dalle immagini delle telecamere. Poi si allontanano e fuori ad attenderle vi è una macchina, di solito di grossa cilindrata, con a bordo un uomo che le carica e fuggono via". Dopo l’analisi dell’ennesimo furto, "dove la donna ha pure presentata alla dottoressa una ricetta, si capisce che sono casi ben studiati e non improvvisati". La Disasko ha scelto di dare un ‘ultimatum’ alle ladre: o pagate o vi denunciamo.

"Siamo davvero stanchi di questo andamento ma vogliamo dare una possibilità di ‘riscatto’: se saldano il conto in tempo non facciamo denuncia, altrimenti andremo dalle forze dell’ordine con le immagini delle telecamere di videosorveglianze che riprendono nitidamente le due ladre. Ovviamente non siamo ottimisti sul ‘pentimento’, ma vogliamo dare un segnale. Inoltre, visto che il fenomeno riguarda molti esercizi, abbiamo decido di diffondere la notizia, proprio per sensibilizzare altre farmacie o negozi, per tenere alta l’attenzione".

A inizio novembre scorso, ad essere presa di mira era stata l’altra farmacia comunale, quella di Cibeno: stesse modalità di azione.

Maria Silvia Cabri