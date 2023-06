"Pagine di storia nei suoi scatti"

Sport in lutto per la morte di Franco Vignoli, in particolare il Modena Fc con il cordoglio della famiglia Rivetti e di tutta la squadra.

"Nel corso della sua lunga carriera – scrive il Modena Fc nel suo ricordo – sono infinite le pagine di storia sportiva raccontate attraverso i suoi scatti.

Diventato il fotografo ufficiale del club negli anni ‘50, Franco ha accompagnato i Gialli nelle decadi, fu il primo fotografo ufficiale per le figurine Panini (1968) e fu anche il primo fotografo ad essere espulso in una partita di Serie A, nel 1962 durante Modena – Milan terminata in parità, forse anche grazie al suo ’aiuto’.

Il presidente Carlo Rivetti e tutto il Modena FC si stringono alla moglie Matilde e ai figli Andrea e Federica nel suo ricordo".

Anche il Modena Volley esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Vignoli, punto di riferimento della fotografia modenese e non solo. Vignoli con la sua macchina ha immortalato per decenni le gesta dei campioni gialloblù, con enorme professionalità e passione".

Intenso anche il ricordo dell’associazione stampa modenese.

"L’associazione stampa modenese esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Franco Vignoli. Con i suoi scatti ha raccontato lo sport modenese e immortalato grandi campioni di ogni epoca.

Ha saputo incarnare il ruolo di fotoreporter sportivo locale. Figura professionale ancora oggi insostituibile nonostante la concorrenza di smartphone e social. Grazie alla sua umanità e alla sua professionalità è stato un punto di riferimento per tanti colleghi che negli anni hanno lavorato con lui.

L’associazione stampa modenese si stringe accanto ai figli Andrea e Federica e alla moglie Matilde".

Tantissimi i ricordi sui social dove viene descritto come "memoria storica" della città. "Tutti lo conoscevano e gli volevano bene". Se c’era un evento sportivo di rilievo, lui c’era. Lascia in eredità un archivio di foto storiche che raccontano un’epoca.