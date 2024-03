Pagliani guida ’Formigine al centro’: "Co-housing alle ex Carducci"

Si chiama ’Formigine al Centro’ la lista civica capitanata da Armando Pagliani presentata alla cittadinanza ieri mattina all’Happy Bar di Formigine. Un nome che la dice lunga non solo sul proprio posizionamento politico, ma anche sul programma che porta avanti.

Tra i capisaldi del disegno civico, infatti, la realizzazione del ’Dopo di Noi’, progetto urbanistico di riqualificazione delle ex Scuole Carducci volto alla realizzazione di un fabbricato comprensivo di 38 alloggi finalizzati al co-housing, 12 posti letto da destinare a persone fragili, 3 negozi, 1 ristorante, 6 aule per mostre e attività culturali, una sala convegni e un’autorimessa. Ancora, tra le idee della lista civica, la messa a punto di un vero e proprio ’Villaggio dello Sport’ che potrebbe sorgere nel complesso in cui attualmente si collocano il Palazzetto dello Sport, la piscina e i campi da calcio indoor e outdoor.

Alla presentazione si è parlato anche di misure a tutela di giovani e famiglie – tra cui la promessa di non aumentare le tariffe dei servizi a domanda individuale e la realizzazione di alloggi ERS – e, per finire, dell’ambiente, con la realizzazione di due vasche di raccolta di acqua piovana. La lista civica che strizza l’occhio ai Dem con l’appoggio di Italia Viva – presenti all’incontro anche Giulia Pigoni e Cristiano Vincenzi, in rappresentanza del partito – entra nella compagine dei sostenitori della candidatura di Elisa Parenti. "Si stanno concludendo anche alcune trattative con i Cinque Stelle e Alleanza Verdi-Sinistra" ha detto Parenti.

Giulia Parmiggiani Tagliati