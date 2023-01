Pahor e la sua Trieste, risuona la memoria

di Stefano Marchetti

La parola vietata. La proibizione della lingua. La violenza culturale. Ci invita a riflettere proprio su questi temi la 15ª edizione del ‘Concerto della memoria e del dialogo’ che gli Amici della musica propongono in collaborazione con il teatro Pavarotti Freni che ospiterà l’evento domani alle 20.30. Il concerto di quest’anno sarà infatti dedicato al ricordo di Boris Pahor, scrittore sloveno triestino (scomparso qualche mese fa all’età di 108 anni) che ha vissuto e testimoniato direttamente il genocidio culturale degli sloveni, così come la deportazione nei campi nazisti.

"L’incendio della Casa della cultura di Trieste nel luglio 1920 fu la prima manifestazione nazionalista, e nel 1938 proprio a Trieste Benito Mussolini annunciò la promulgazione delle leggi razziali", ricorda Fausto Ciuffi, direttore della Fondazione Villa Emma. Ecco perché Trieste, città di confine, città di incontro di culture e di commistione etnica, religiosa e linguistica, custodisce più di altre le ferite di un’epoca. E nel cuore di Trieste ci condurranno dunque i brani musicali e le letture che ascolteremo nel concerto. Protagonista sarà l’ensemble vocale Vikra, il coro da camera della Glasbena matica di Trieste, guidato da Petra Grassi, fra i più interessanti e premiati direttori di coro europei della sua generazione, con Martina Salateo al pianoforte, Carla Scandura al violoncello, Marco Obersnel al flauto, e gli interventi di Dunja Nanut.

"Questo nostro viaggio abbraccerà i secoli, partendo dai brani di Jacobus Gallus, compositore sloveno del tardo Rinascimento, per arrivare fino ai giorni nostri – spiega Simone Guaitoli, vicepresidente degli Amici della musica –. Molti autori possono suonarci sconosciuti, ma tutti interpretano profondamente questo sentimento del luogo e delle radici. Ci teniamo a farli conoscere o scoprire". Saranno quindi proposte poesie dell’insegnante e attivista Karel Širok, la cui prima raccolta di poesie venne pubblicata proprio nell’anno del rogo del Narodni dom: i suoi versi sono stati tradotti in musica attraverso la sensibilità di Marij Kogoj, cittadino triestino dell’Impero, allievo di Schönberg. Aveva studiato a Vienna anche Anton Lajovic, il cui brano ’Pesen deklice’ è l’eco di un idillio amoroso giovanile. Raccontano l’intreccio di lingue e culture le creazioni di due artisti triestini, il poeta Roberto Dedenaro e il compositore Pavle Merkù. "Il programma percorre un arco ideale che dalla discesa all’inferno approda alla restituzione della parola", aggiunge Guaitoli. Sempre per non dimenticare.