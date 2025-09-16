’Paideia’ fra piazze e cortili. Quasi 200 appuntamenti : "Riflessioni su scuola e sapere"

Il Festivalfilosofia, che riempirà piazze e cortili di Modena, Carpi e Sassuolo dal 19 al 21 settembre, compie venticinque anni evitando accuratamente la tentazione di autocelebrarsi. Quest’anno la parola chiave, ’Paideia’, richiama la classicità greca e invita a una riflessione sul passato, che però si allarga a molti significati tra presente e futuro. Al centro la trasmissione del sapere e la scuola, ma anche le varie forme di educazione a partire dalla famiglia, la costruzione dell’identità individuale e la partecipazione alla vita collettiva. Il format non cambia: lezioni magistrali, spettacoli, mostre, letture, attività per ragazzi e cene filosofiche.

Sono quasi 200 appuntamenti, tra cui 55 "lectio" e dibattiti: molte le conversazioni sulla scuola. C’è anche una sezione di commenti ai testi del pensiero occidentale più rilevanti per il tema paideia. Quanto ai protagonisti, salgono sul palco le voci principali del dibattito filosofico di oggi e tornano dopo qualche tempo alcuni autori che hanno scandito la storia del festival. Con loro anche 24 personaggi al debutto. Nel clima della vigilia una nota di profonda tristezza: l’edizione 2025 è dedicata, "con il dolore della perdita e la gratitudine per l’esempio", a Michelina Borsari, ideatrice del festival e sua prima direttrice, che si è spenta da poche settimane e a cui è dedicata la manifestazione. "Tutto ciò che ruota intorno al concetto di paideia – sottolineano gli organizzatori – condensa non solo l’attività culturale e professionale di Michelina, ma la sua intera vita". Sarà ricordata nella giornata di apertura, venerdì alle 19,30 in piazza Grande.

Il programma è ricchissimo. Tra i relatori "consolidati" Massimo Cacciari (che fa parte del comitato scientifico del festival), Barbara Carnevali (anche lei nel comitato), Alessandro Aresu (lectio Confindustria Emilia Area Centro), Enzo Bianchi, Umberto Curi, Ivano Dionigi (lectio BPER Banca), Roberto Esposito, Maurizio Ferraris, Simona Forti, Umberto Galimberti (lectio gruppo Hera), Matteo Lancini (lectio Rotary Club gruppo Ghirlandina), Michela Marzano, Stefano Massini, Salvatore Natoli, Massimo Recalcati, Chiara Valerio (lectio Aimag), Nicla Vassallo, Marcello Veneziani. Tra i "debuttanti" lo scozzese James Boyle (in collaborazione con Future Education Modena), lo storico inglese Donald Sassoon, Luciano Canova (lectio Coop Alleanza 3.0), Ernesto Galli Della Loggia, Marina Garcès, Daniel Innerarity, Mario Isnenghi, Catherine König-Pralong, Sybille Krämer, Nicola Lagioia, Raffaele Mantegazza, Mauro Piras.

"Si torna sui banchi di scuola – fa notare il direttore del festival Daniele Francesconi – e il momento è ideale per discutere di educazione a monte e a valle, sia come costruzione dell’identità sociale, sia affrontando i temi cruciali del dibattito pubblico. Ci sono molti nuovi nomi, cerchiamo di rinnovare il parco di autori e autrici. E chi è già venuto si occupa di temi diversi ogni anno". "Il miracolo laico si ripete nelle nostre piazze", commenta il sindaco Massimo Mezzetti, augurandosi che tanti ragazzi e ragazze assistano agli appuntamenti. "Festivalfilosofia – aggiunge – ha una dimensione internazionale e un diffuso riconoscimento popolare. È il momento che il governo lo inserisca tra i festival nazionali: una proposta di legge è in commissione parlamentare". Francesconi ringrazia "l’orchestra che funziona" (organi del consorzio, rete di sostenitori, soggetti che animano il programma) e si mette da parte: "Noi facciamo il lavoro preparatorio, ma poi il festival è l’insieme delle voci che sentiremo: a partire da oggi diventiamo invisibili". Le lezioni magistrali sono il cuore, ma c’è molto altro, grazie a una rete di 170 partner culturali. Oltre 30 le mostre e installazioni, tra cui nell’ex chiesa di san Paolo "Symphonia, il suono che forma", reportage fotografico di Luigi Ottani sulla European Spirit of Youth Orchestra. "La Galleria" di BPER Banca, inoltre, propone la mostra "Il tempo della scrittura, immagini della conoscenza dal Rinascimento a oggi". Il festival è promosso dal Consorzio per il Festivalfilosofia, di cui sono soci i Comuni di Modena, Carpi e Sassuolo, la Fondazione Collegio San Carlo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi e la Fondazione di Modena. I finanziatori istituzionali sono Regione, Camera di Commercio e Confindustria Emilia area centro. Accanto a loro gli sponsor: BPER Banca, Coop Alleanza 3.0, Hera, Aimag, Rotary club gruppo Ghirlandina.