Paintball in fiamme nella notte: "Danni per migliaia di euro"

"Chiediamo di essere tutelati, per la nostra sicurezza e per quella del quartiere". Ivan Golinelli, gestore del Paintball Modena di via Fiorenzi, lancia questo appello dopo l’ennesimo atto di vandalismo subito dalla struttura. Nella notte di venerdì, infatti, il Paintball è stato preso di mira da ignoti che hanno appiccato un incendio. "Sono stato chiamato dalla Polizia di Stato e subito dopo dal responsabile del bar della Polisportiva cui noi siamo annessi – racconta Ivan – che mi hanno avvertito delle fiamme e della presenza sul luogo dei Vigili del Fuoco che stavano spegnendo il rogo". I danni sono ingenti, ammontando a varie migliaia di euro. "E’ stato preso di mira il campo per i bambini, dove ci sono l’erba sintetica e i gonfiabili, e in particolare la ‘safety area’, che è quella più lontana dalla strada e quindi meno visibile. Purtroppo le fiamme si sono propagate velocemente, coinvolgendo la recinzione, la rete perimetrale, un tavolo di legno, sacchi dell’immondizia, il quadro elettrico e tutti i cavi che portano l’aria compressa al campo. Venerdì sera – prosegue il gestore – non c’era in programma alcuna sfida sportiva e di conseguenza la zona non era presidiata. Questo ha sicuramente facilitato i vandali che si sono mossi più liberamente. Per fortuna, e li ringrazio moltissimo, una pattuglia della Polizia di Stato per caso era passata vicino alla struttura e ha notato i bagliori delle fiamme, allertando così subito i pompieri". L’area dove si trova il Paintball non è nuovo agli incendi: in pochi mesi è il quarto rogo che si registra: "Le altre volte le fiamme hanno riguardato zone vicine alla Polisportiva e ai vicini palazzi residenziali. L’ultima volta, me ne ero accorto io stesso, vedendo la sterpaglia bruciare e alcuni ragazzini scappare via. Questa volta è toccato a noi". "Chiediamo di essere tutelati, esiste una situazione difficile da gestire, ormai non sono più solo episodi sporadici. Lunedì (domani per chi legge, ndr) andrò a fare denuncia in Questura e spero davvero che l’amministrazione possa aiutarci, abbiamo necessità di sentirci tutelati, noi siamo comunque una risorsa e un punto di riferimento per la comunità".

In passato il Paintball è stato oggetto di vandalismi: "Avevo messo in un campo come oggetto di scenografia un autobus vero: la prima notte hanno rotto un vetro, in quelle successive li hanno spaccati tutti; ancora hanno tagliato la rete con il coltello, vandalizzato altre scenografie con le scritte. – conclude Ivan – per fortuna le fiamme non si sono propagate ai campi e posso continuare a fare svolgere l’attività e le prove sportive. Però, il problema esiste e noi chiediamo un supporto".

Maria Silvia Cabri