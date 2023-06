Palagano, maltempo guastafeste Slitta il concerto con i ’Modena’

Rinviato a causa del maltempo l’evento con musica dal vivo ’Col passo a tempo di chi sa ballare’ promosso dall’omonima associazione, per potenziare l’attrattiva dell’Appennino attraverso un evento concerto con band del panorama musicale italiano come Modena City Ramblers, Punkreas e Gang, previsto inizialmente per domani e domenica, all’interno della cornice naturale del parco di Santa Giulia a Monchio di Palagano.

Gli organizzatori fanno sapere che "a causa del maltempo di questo periodo, abbiamo preferito cercare una nuova data per l’evento, così da assicurare la piena riuscita della rassegna, sia per il rischio di pioggia nel weekend, sia per la condizione precaria dei collegamenti viari, che potrebbero essere fonte di rischio che vogliamo evitare. Per queste ragioni abbiamo deciso di posticipare tutto al weekend di sabato 17 e domenica 18 settembre, mantenendo la stessa formula e scaletta".

Saranno quindi presenti l’associazione ’Amici del museo di Montefiorino’ e l’associazione ’Stella tricolore’ con un progetto che unisce la natura e la storia, infatti sarà allestito un vero campo partigiano come al tempo della resistenza sul Monte di Santa Giulia, oltre alla presenza di stand gastronomici e produttori locali. L’evento sarà gratuito e prevede, tra l’altro, un servizio navetta, anche questo gratuito, per raggiungere il parco di Santa Giulia direttamente da Monchio, oltre a parcheggi gratuiti e la possibilità di campeggiare con la tenda direttamente nella zona del parco.

Nella foto: l’edizione dell’anno scorso del concerto.