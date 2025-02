Palagano, opposizione dimessa in blocco: "Servono forze nuove per le prossime elezioni"

L’intero gruppo di opposizione consiliare del Comune di Palagano si dimette in blocco. Lo farà oggi stesso o al massimo lunedì. Il sindaco Fabio Braglia è stato informato verbalmente. Non ci sono ragioni particolari dietro a questa decisione del gruppo ‘Per un futuro comune’. Giuseppe Fontana (ex candidato sindaco), Elisabetta Gazzetti e Sabrina Guigli hanno pensato di farsi da parte per far entrare in Consiglio forze nuove che potranno farsi un’esperienza ed eventualmente candidarsi alle prossime elezioni amministrative che si terranno nella tarda primavera del 2027. Al loro posto entreranno Patrizia Pradelli, Morena Castellari e Moreno Telleri, già candidati nelle precedenti elezioni e non eletti. "Ci stavamo pensando da un po’ di tempo di lasciare il posto a persone della lista per farsi le ossa e decidere se poi candidarsi – spiega Giuseppe Fontana -. Durante questo nostro periodo amministrativo abbiamo instaurato un rapporto nuovo tra opposizione e amministrazione. Pur mantenendo ognuno i propri ruoli abbiamo cercato di collaborare per il bene del paese e i risultati sono stati buoni. Invece di metterci contro a tutto, che poi non serve a nulla, abbiamo votato a favore gli argomenti che condividevamo e contro quelli sui quali non eravamo d’accordo".

w. b.